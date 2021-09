Meglerhus mener Nel-aksjen kan stige 56 prosent

Berenberg kutter kursmålet på Nel fra 30 til 23 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling på aksjen. Tallknuserne nedjusterer omsetningsestimatet for 2021 med 20 prosent for å reflektere en treg fremdrift hittil i år.

«Vi gjør også noen justeringer i våre langsiktige forutsetninger og reduserer kursmålet. Vi mener kursnedgangen i 2021 er "overdone" og mener Nel er godt posisjonert for å utnytte den forventede veksten i hydrogen», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

Finanskjempen HSBC kuttet nylig kursmålet på Nel-aksjen fra 33 til 22 kroner.

For to uker siden presenterte Nel sine kvartalstall. I årets andre kvartal hadde hydrogenselskapet driftsinntekter på i underkant av 164 millioner kroner, opp fra 149 millioner kroner på samme tid i fjor. Driftsresultatet endte på negative 149 millioner kroner, fra negative 72 millioner kroner året før. Nel gjentok at det forventes betydelig negativ EBITDA i 2021.

Onsdag sluttet aksjen på 14,75 kroner. For at det nye kursmålet skal innfris må aksjen stige 56 prosent.