Morgan Stanley mener de eksplosive gassprisene gir kjøpsmuligheter i flere fornybar-aksjer, og har ifølge CNBC plukket ut fem selskaper med 30-60 prosent oppside på 12-18 måneders sikt.

Anbefalingene kommer i kjølvannet av at Spania i forrige uke introduserte skattekutt for hardt prøvede forbrukere, og i tillegg inndragelse av 2,6 milliarder euro i «overdrevne overskudd» fra selskaper som ikke bruker gass, men som har tjent på at de stigende gassprisene har drevet opp strømprisene.

Investorer er ifølge et kundenotat fra Morgan Stanley 17. september bekymret for at lignende tiltak kan bli innført i andre land, men investeringsbankens analytikere vurderte det samtidig slik at risikoen «virker overdrevet».

Fem favoritter

Tvert om mener Morgan Stanley dette kan være et «interessant inngangspunkt» for investorer i nyttesektoren (utility, red. anm.), i selskaper som danske Ørsted og spanske Iberdrola.

«Kjøp Ørsted og Iberdrola på svakhet: Vi anerkjenner at inndragelse av overskudd vil ha negativ effekt på 2021- og 2022-inntjeningen for Iberdrola, og trigge nedgradering av resultatestimater. Dette ser likevel ut til å være godt priset inn i Iberdrola-aksjen», heter det ifølge CNBC i en analyse.

Estimert oppside i Ørsted og Iberdrola er henholdsvis 34 og 38,7 prosent.

«Tyske RWE, franske EDF og franske Engie er våre foretrukne spill på styrken i strømprisene, med begrenset smitterisiko fra politisk intervensjon», skriver analytikerne videre.

RWE har en potensiell oppside på 35,4 prosent fra Morgan Stanleys kursmål, mens den for EDF og Engie er på henholdsvis 58,1 og 44,5 prosent.

Dyp, britisk krise

Den kraftige oppgangen i gassprisene forårsakes av flere effekter på både etterspørsels- og tilbudssiden, som økt bruk av air condition-anlegg i deler av USA, lave lagernivåer i forkant av vintersesongen, samt økt etterspørsel fra Asia i takt med gjenåpningen etter coronakrisen.

Naturgasspriser, målt ved den europeiske TTF Hub-referansen, er opp over 250 prosent siden januar. Dette har utløst dyp transportkrise i eksempelvis Storbritannia, der statsminister Boris Johnson ifølge britiske medier nå vurderer å få militæret til å kjøre drivstoff ut til bensinstasjonene.