Kepler Cheuvreux gjentar kjøpsanbefalingen på Cadeler med kursmål 44 kroner, går det frem av en oppdatering sendt ut mandag ettermiddag.

Oppdateringen kommer i kjølvannet av at president Joe Bidens regjering i forrige uke la frem en plan for USAs fornybarsatsing innen havvind, hvilket blant annet innebærer syv auksjoner for utviklingstillatelser for havvind de neste fire årene.

GJENTAR KJØP: Cadeler-analytiker Andreas Nibe Nygård i Kepler Cheuvreux. Foto: Kepler Cheuvreux

Biden/Harris-administrasjonen har som mål å generere minst 30 GW havvind innen 2030.

«Jones Act utgjør et hinder for europeiske operatører som Cadeler. Vi forventer likevel at det vil bli funnet løsninger for å komme rundt dette», skriver analytiker Andreas Nibe Nygård.

– Strammer opp markedene

Kepler regner med at kontrakter for 1,3-1,7 milliarder dollar vil bli tildelt WTIV-operatører (installasjonsskip for vindturbiner, red. anm.) på basis av initiativet fra Biden-regjeringen.

«Forutsatt att installasjonene vil skje fra 2025 og fremover, estimerer vi behovet til 3-4 fartøy. Uansett hvem som får disse avtalene, er det positivt for det globale markedet ettersom økt etterspørsel fra USA etter installasjonskapasitet vil stramme opp markedene i resten av verden», heter det videre.

Cadeler stiger nesten 5 prosent til 34,80 kroner i tidlig handel på Oslo Børs tirsdag. Kepler ser dermed en oppside på 26-27 prosent fra dagens nivåer.