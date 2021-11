– Nå ser det ut som det blir 2022 vi går med dette på børs, sier Pål Kildemo, finansdirektør i Hydro i et intervju på Finansavisen TV.

Han snakker om fornybarselskapet Hydro Rein som skal satse på utbygging av sol- og vindkraftprosjekter – på toppen av Hydros store vannkraftvirksomhet.

«Vårt utgangspunkt er en notering i år», sa Kildemo om Hydro Rein i sommer. Det blir det altså ikke.

I tillegg til Hydro Rein har Hydro også etablert et eget hydrogenselskap som etter hvert skal på børs, men nøyaktig når det vil skje er ikke fastsatt helt konkret ennå.

– Det er ikke det absolutte tidspunktet som driver prosessen fremover, men substansen i det som ligger i dette selskapet, sier Kildemo om fornybarsatsingen.

Hydro-toppen forklarer at de ønsker å ha et selskap med flere håndfaste og konkrete fornybarprosjekter før de går til børs for å finne nye medinvestorer.

– Vi jobber fortsatt med en bred portefølje av kontrakter som vi jobber med å modne frem mot investeringsbeslutning, sier han om Rein.

Det er knyttet høye forventninger til hva Hydro vil komme til markedet med. I tillegg til å innfri disse forventningene, må Hydro også se an markedsforholdene.

I finansmarkedene har det denne høsten vært mye uro rundt forventningen om stigende renter, forsinkelser i globale leveransekjeder og andre faktorer.

– Handler denne utsettelsen og prosessen om å få inn flere fornybarprosjekter i Rein før en børsnotering, eller om hvor langt prosjektene har kommet?

– Det er en kombinasjon. Jo flere prosjekter, jo mer substans har man, men det handler også om å modne de prosjektene som ligger inne her til et tilstrekkelig nivå for å kunne gå på børs, sier Kildemo.

Vil gi enda mer gass på gjenvinning

I tillegg til børskandidatene Rein og Hydrogen, har Hydro også andre nye satsinger gående internt.

Dette er altså satsinger som Hydro skal finansiere selv.

Den ene store satsingen er på batterier, der Hydro planlegger å bygge batterifabrikk med Panasonic og Equinor.

Den andre store satsingen er på gjenvinning av batterier. Der er man kommet godt i gang i det felleseide selskapet Hydrovolt som eies sammen med svenske Northvolt.

Gjenvinningsanlegget i Fredrikstad skal være i gang innen utgangen av nyttår og ifølge Hydro er «ordreboken full for 2022» allerede.

– Når det er så populært, har dere bygget et for lite anlegg?

– Dette er et pilotanlegg og da er det i en mindre skala enn det man ser for seg på lang sikt, sier Kildemo.

Han forklarer at man nå skal teste teknologi og løsningen i Fredrikstad, for å forsikre seg om at dette vil bli en virksomhet med god nok lønnsomhet.

– Det er veldig bra at ordreboken er fylt. Vi ser at dette er et marked der det er en etterspørsel som skal fylles. Indikasjonene vi får gjør at vi jobber enda raskere med ambisjoner om å rulle dette ut og gjøre dette enda større enn fabrikken var ferdigstilt nå, sier Kildemo.