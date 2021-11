Odfjell og Okea vurderer vindpark på Draugen

Odfjell Oceanwind, Okea og TrønderEnergi har inngått intensjonsavtale om en felles vurdering av potensialet for en flytende vindpark tilknyttet Draugen-plattformen, skriver førstnevnte i en melding sendt ut fredag.

Intensjonen med den potensielle vindparken er å forsyne plattformen med fornybar energi, og å utnytte Draugen-infrastrukturen, inklusive planlagt strøm fra land.

Vindparken kan også fungere som et fleksibelt lagringssted for Odfjell Oceanwinds mobile havvindmøller (MOWU-er), ved å produsere fornybar energi mellom kontrakter for såkalte «off-grid applications».

Studien vil inkludere tidligfase tekniske, økonomiske og regulatoriske evalueringer, så vel som å vurdere den potensielle effekten på miljø og klima.

Siemens-partnerskap

I juni i år ble det kjent at Odfjell Oceanwind har inngått en ikke-bindende intensjonsavtale med Siemens Gamesa og Siemens Energy for felles utvikling av mobile havvindmøller, med førstnevntes WindGrid-hybridløsning for såkalte «micro-grids»,

Partnerne ser for seg at vindmøllene designet for røffe farvann vil utløse utslippsreduksjoner på opptil 70 prosent sammenlignet med strømproduksjon fra gassturbiner eller dieselmotorer.

Største eier i Odfjell Oceanwind er Jon Erik Borgen-eide Doni AS med 29,88 prosent eierandel, foran Odfjell Drilling Services med sine 28,07 prosent. Teknologidirektør Eystein Borgen sitter på nærmere 18 prosent gjennom sitt Eystein Borgen AS, mens finans- og kommersiell direktør Geirmund Aasbø har nesten 12 prosent gjennom Stauper Maritime AS.