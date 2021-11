Barclays har oppjustert estimatene for oljeprisene neste år, melder Reuters. Nå ventes gjennomsnittlige priser på 80 og 77 dollar pr. fat for henholdsvis Brent-oljen og WTI-oljen, en oppjustering på 3 dollar fra bankens tidligere prognoser.

Bakgrunnen for oppjusteringen er forventninger om raskere lagertrekk enn ventet og en forsiktig reaksjon på forsyningssiden.

Tirsdag peker pilene nedover for oljeprisene, etter rapporter om at USA, Japan og andre store oljenasjoner vil frigjøre oljereserver for å dempe prisene. Ifølge nyhetsbyrået vil USA angivelig låne ut olje fra sine nødlagre, men Barclays vurderer at et slikt grep bare vil ha midlertidig effekt.

Brent-oljen er tirsdag formiddag ned 0,7 prosent til 78,90 dollar fatet. Ved børsslutt i Oslo mandag lå prisen på 79,30 dollar fatet. WTI-oljen er tirsdag ned 1,0 prosent til 75,70 dollar fatet.

En ny, vedvarende oppblomstring av coronapandemien vil imidlertid utgjøre en betydelig risiko for prognosene, da dette kan gå ut over etterspørselen, ifølge Barclays.