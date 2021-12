– Vi ser at noen medier har tatt frem tollproblematikken mellom Storbritannia og EU, men dette har ikke vært avgjørende for beslutningen. Det er vanskelig å se at tiltak fra norske myndigheter ville ført til at vi hadde landet på en annen konklusjon, fortsetter Ertesvåg.

– Vi har jobbet tett sammen og bygd relasjoner, som gjør at vi ser muligheter for et samarbeid på et senere tidspunkt. Hydro og Equinor sitter på batterikompetanse som er etterspurt i markedet. Vi har hatt samtaler med ordførerne i de gjenværende kommunene vi har vurdert, og takket for samarbeidet og tilbudt verdifulle tilbakemeldinger, legger hun til.

Ertesvåg understreker at valget som nå er tatt ikke kommer til å påvirke utviklingen av Hydros videre batterivirksomhet.

Nylig skrev vi at Hydro har to batteri-engasjementer utover det som nå legges ned. Hydro eier 21 prosent av aksjene i Corvus Energy, som satser mot maritim sektor, og eier også 1 prosent i den svenske kjempesatsingen Northvolt.

Fra «verdensklasse» til kollaps

Under lanseringen for ett år siden skrev selskapene at de ønsket å basere initiativet på Panasonics ledende teknologi, og ville satse på det europeiske markedet for elektriske kjøretøy og andre bruksområder.

STORE ORD: Fra Equinor-direktør Al Cook da batteripartnerskapet med Norsk Hydro og Panasonic ble lansert for ett år siden. Mandag ble partnerskapet nedlagt. Foto: Fiona Hanson/Equinor

Trioen opplyste videre om at de ville undersøke muligheten for en integrert verdikjede for batterier og for samlokalisering av partnere i forsyningskjeden.

Mandagens pressemelding står i skarp kontrast til uttalelsene fra Equinor og Norsk Hydro da partnerskapet ble lansert for ett år siden.

«Våre selskaper har som mål å være ledende i energiomleggingen. Dannelsen av dette batterisamarbeidet i verdensklasse viser Equinors ambisjon om å bli et bredt energiselskap,» sa Al Cook, konserndirektør for Global strategi og forretningsutvikling i Equinor.

«Vi forventer at batteriproduksjonen vil vokse raskt som en løsning på verdens største utfordring, klimaendringen. Vi har allerede sett de siste årene at Hydros unike kombinasjon av kompetanse fra fornybar energi og prosessindustrien danner et sterkt grunnlag for partnersamarbeid for å utforske vekstmuligheter i batteriindustrien,» istemte Arvid Moss, konserndirektør for Energi og bedriftsutvikling i Hydro.