I slutten av oktober varslet Saudi-Arabias energiminister Prins Abdulaziz bin Salman planene om å bruke Jafurah, et av verdens største naturgassprosjekter, til å produsere blått hydrogen.

Mandag arrangerte Saudi Aramco seremoni for kontraktssigneringer i Dhahran på den persiske gulfkysten, senteret for saudi-arabisk oljeindustri. Ifølge Bloomberg ble det signert kontrakter for Jafurah-utviklingen rundt 10 milliarder dollar med aktører som Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger, Saipem og Samsung Engineering.

Prislapp: 100 mrd. dollar

En stor andel av gassen fra Jafurah-feltet, med rundt 100 milliarder dollar i byggekostnad, vil brukes til det blå hydrogenet, som fremstilles ved å konvertere naturgass og å fange karbonet (CO2). Gassen vil støtte Saudi-Arabias plan om å stanse bruken av råolje og fyringsolje på sine kraftanlegg.

Produksjonsstart på Jafurah-feltet, som ligger nært det massive oljefeltet Ghawar øst i Saudi-Arabia, ventes til 2024, stigende til omkring 2 milliarder standard kubikkfot gas pr. dag innen utgangen av inneværende tiår.

– Overdrevent oljeprisfall

Samtidig mener Saudi Aramco-sjef Amin Nasser at det kraftige oljeprisfallet utløst av frykten for omikron-varianten av coronaviruset er overdrevet.

– Vi er veldig optimistiske til oljeetterspørselen. Vi ser en god respons fra markedene, særlig i Asia, sa han ifølge Bloomberg til pressen i Dhahran.

Oljeprisene hentet seg riktignok noe inn igjen mandag, men er tilbake på tapersporet tirsdag. Frontkontrakten for Brent-oljen står tirsdag formiddag i 71,55 dollar pr. fat, tilsvarende et fall på 2,6 prosent så langt i dagens handel. WTI-oljen er ned 2,3 prosent til 68,34 dollar pr. fat.

Åpner for OPEC-kutt

Nasser gjentok sine prognoser om at global oljeetterspørsel er på vei tilbake til 100 millioner fat pr. dag i 2022, omtrent på nivåene før pandemien.

Uttalelsene kommer i forkant av OPEC+-møtet førstkommende torsdag. Oanda-analytiker Edward Moya mener OPEC og samarbeidslandene, etter frigjøring av strategiske oljelagre og gjeninnføring av reiserestriksjoner, «lett kan rettferdiggjøre en produksjonsstans eller til og med kutt i produksjonen.»

På den annen side venter Citi likevel at OPEC+ vil fortsette å øke produksjonen i januar, i tråd med juli-avtalen om å fase inn 400.000 fat. pr. dag månedlig frem til september 2022.