Oljeprisen svekkes kraftig tirsdag morgen etter å ha gjort et comback på mandag i kjølvannet av fredagens tosifrede fall. Brent-oljen er ned 3,57 prosent til 70,89 dollar, mens WTI-oljen er ned 3,47 prosent til 67,62 dollar.

Frykten for den nye virusvarianten, Omikron, har også røsket tak i oljemarkedet, og på mandag rykket Verdens helseorganisasjon ut og flagget at den nye mutasjonen utgjør en «svært høy global risiko».

Etterspørselsutsiktene i markedet er dermed langt mer usikre enn for få dager siden, og ryktene har begynt å svirre om at OPEC+ vil utsette den planlagte økningen i tilbudssiden på 400.000 fat pr. dag til januar.

På mandag ble det klart at OPEC+ har utsatt møtene denne uken for å kjøpe seg mer tid til å evaluere konsekvensene av viruset.

«Vi tror at OPEC+ vil utsette oppstarten av den planlagte produksjonsøkningen i lys av Omikron-varianten, og etter at flere store oljenasjoner har frigitt lagerreserver», skriver Commonwealth Banks råvareanalytiker Vivek Dhar i et notat, melder Reuters.

OANDA-analytikeren Edward Moya peker på produksjonsstans eller kutt.

«Etter frigjøringen av strategiske oljelagre og reisebegrensninger kan OPEC+ lett rettferdiggjøre en produksjonsstans eller til og med kutt i produksjonen», skriver Moya i et notat.

Citi-analytikere forventer likevel at OPEC+ vil fortsette å øke produksjonen i januar.

«Citi beregner at OPEC+ faktiske månedlige økningen har vært på 262.000 fat pr. dag i stedet for 400.000 fat, på grunn av manglende evne blant medlemslandene til å produsere på nivået i sine referanseindekser. Flere av landene har mistet kapasitet på grunn av manglende investeringer», skriver banken i en rapport.

«Avviket betyr at det å holde tilbake produksjonsvolumet på 400.000 fat vil være meningsløst i den globale balansen mellom tilbud og etterspørsel i oljemarkedet», står det videre.