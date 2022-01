Investerer titalls milliarder i elektriske kjøretøy og batterier

General Motors (GM) i et joint venture med LG Energy Solutions vil kunngjøre en investeringsplan på mer enn 6,5 milliarder dollar, cirka 58 milliarder kroner, i neste uke for et nytt produksjonsanlegg for elektriske lastebiler, samt batteriutvikling i Michigan, melder Reuters.

Michigan Strategic Fund uttalte fredag at det planlegger å vurdere GMs investeringsforslag på et styremøte tirsdag. Investeringen på 6,5 milliarder dollar er ventet å tilføre 4.000 nye arbeidsplasser i Lansing og Orion Township.

I desember rapporterte Reuters at GM hadde forslått å bygge et batterianlegg for 2,5 milliarder dollar i nærheten av Lansing med LG Energy Solution, som ville tilføre 1.700 nye arbeidsplasser. Det forventes at selskapene vil dele kostnadene.

GM vil også investere minst fire milliarder i Orion Township for å bygge elektriske utgaver av de to pickupene Chevrolet Silverado og GMC Sierra. En betydelig utvidelse av det nåværende anlegget ventes i 2025.

Detroit-selskapet kunngjorde i juni at det vil øke investeringene til elektriske og autonome kjøretøy til 35 milliarder dollar gjennom 2025, en økning på 30 prosent i forhold til tidligere prognoser.