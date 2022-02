Amrita Sen, gründer og analysesjef i Energy Apects, mener sannsynligheten for en russisk Ukraina-invasjon er lav. Flere analytikere er uenige.

Analytikere flest mener at en russisk invasjon av Ukraina utgjør en betydelig oppsiderisiko for oljeprisen. Men hvor sannsynlig er en slik invasjon?

Global råvarestrateg Helima Croft i RBC Capital Markets vurderte overfor CNBC i forrige uke sannsynligheten til over 50 prosent, mens politisk forsker Samuel Charap i Rand Corporation anslo 60 prosent i et intervju med Financial Times.

– Putin vil sende en beskjed

Amrita Sen, gründer og analysesjef i Energy Apects, mener at sannsynligheten er mindre enn som så.

– Du kan aldri si aldri. Diplomatiske samtaler fortsetter, riktignok uten at spenningen har avtatt. Men vi tror definitivt dette er et politisk trekk fra Vladimir Putin, og at han vil sende en beskjed heller enn at han er klar til invadere med én gang. Så vi tror ikke sannsynligheten for en invasjon er så høy, sier hun til Bloomberg TV.

– Den vanskelige biten er sjansen for at partene feilberegner, men slik er det alltid i situasjoner som dette. En invasjon kan ha betydelige ringvirkninger, men er ikke vårt basisscenario, legger Sen til.

Vil ha en Ukraina-garanti

Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, mener risikoen for en invasjon er vanskelig å vurdere.

«Markedet vet egentlig ikke hvordan å vurdere det, men tenker typisk at «det skjedde ikke i fjor, ikke i forrige uke og ikke i går, så sannsynligvis skjer det ikke i dag heller»», skrev han mandag i en oppdatering.

Schieldrops personlige syn er at risikoen for en invasjon «ser veldig høy ut».

«Det er vanskelig å se hvordan Russland kan gå bort fra situasjonen. Russland har krevd en skriftlig respons på sine krav til NATO, USA og EU, og den skriftlige responsen kommer hvilken dag som helst nå. Hvis denne ikke eksplisitt sier at Ukraina aldri vil bli NATO-medlem, beveger vi oss trolig veldig nært en invasjon», fortsatte SEBs analysesjef.

Frontkontrakten for Brent-oljen stiger tirsdag ettermiddag 0,9 prosent til 87,11 dollar pr. fat, mens WTI-oljen trekker opp 0,6 prosent til 83,78 dollar pr. fat.