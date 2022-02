Carnegie om Elkem-forventning: Vil være den store driveren

I fjerde kvartal forenter Carnegie en justert ebitda på 2.887 millioner fra Elkem. I motsetning til forrige kvartal – hvor silikon var den viktigste bidragsyteren – forventer analytikerne nå ifølge TDN Direkt at silisiumprodukter vil være den store driveren.

Meglerhuset oppjusterer ifølge en oppdatering Elkems kursmål til 55 kroner pr. aksje fra tidligere 50 kroner og gjentar en kjøpsanbefaling på aksjen.

Hittil i år er Elkem opp 16 prosent på Oslo Børs.

30 % over konsensus

Analytikerne i Carnegie peker på at silikonprisene har falt nesten 50 prosent i Kina de siste fire månedene, samtidig som prisene på silisiumprodukter har økt. Ettersom prisene Elkem oppnår normalt ligger et kvartal på etterskudd sammenlignet med markedsprisene, forventer analutikerne økning i ebitda også i første kvartal 2022, skriver TDN Direkt

Meglerhuset øker sine estimater for ebitda og eps i 2022 med henholdsvis 22 prosent og 30 prosent, noe som gjør at de er om lag 30 prosent over Infront-konsensus.



Analytikerne mener kursmålet på 55 kroner pr. aksje priser Elkem med en rabatt på 10 prosent sammenlignet med Wacker, basert på selskapsverdi (EV) over ebitda, ifølge nyhetsbyrået.

Sikret eierskap

Elkem sikret seg 100 prosent eierskap i Elkem Salten-anlegget, etter å ha kjøpt resterende 50 prosent av Kvitebjørn Energi, gikk det frem v en melding 1. februar.

Partene ble enige om å beholde kjøpesummen for andelen konfidensiell.