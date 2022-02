Like før kl. 13 faller brent-oljen 3,08 prosent på 93,51 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 3,40 prosent til 92,21 dollar fatet.

Forsvarsdepartementet i Russland sier ifølge NTB at de har begynt å flytte styrker som har vært utplassert nær Ukraina, og soldatene skal nå tilbake til sine baser.

De aktuelle militære enhetene har nå «fullført sine oppgaver», heter det i en uttalelse fra departementet som gjengis av russiske nyhetsbyråer.

– Det eneste markedet virkelig fokuserer på for øyeblikket er Russland-Ukraina. Så utviklingen på den fronten vil være avgjørende for prisretningen, uttalte råvarestrateg Warren Patterson i ING Group NV i morges, ifølge TDN Direkt.

Are Haram kommenterer krigsfaren mellom Ukraina og Russland og hvordan det driver olje, gass og energiprisene i været. Det slår direkte ut for norsk økonomi

– Diplomatiet virker

Myndighetene i Ukraina sier ifølge NTB under en pressekonferanse at de mener de og vestlige allierte har klart å hindre russisk opptrapping med diplomati.

– Vi og våre allierte har klart å hindre Russland i å eskalere ytterligere. Det er allerede midten av februar, og dere kan se at diplomatiet virker, sier utenriksminister Dmytro Kuleba.

Mandag advarte G7-landene Russland om at de står klare til å innføre sanksjoner med enorm og umiddelbar virkning på russisk økonomi, noe som vil forstyrre oljeeksporten fra Russland i et allerede stramt marked.

Flere land, deriblant Norge, hentet i helgen hjem sine statsborgere fra Ukraina.

Avklaring

Sjefstrateg i Nordea, Erik Bruce, uttalte mandag at man venter på en avklaring, men påpekte at han tror konflikten vil være en viktig driver for markedene hvis en ser to–tre måneder frem i tid.

– Da har man enten fått en avklaring eller så har markedet mistet litt interessen. Det er rentebildet og hva den amerikanske sentralbanken gjør på møtet i mars, og spesielt hvor høy inflasjon og lønnsveksten i USA blir fremover, som jeg tror blir helt avgjørende for markedet, sa sjefstrategen til Finansavisen.

Wall Street

Etter siste nytt om de russiske styrkene styrkes de europeiske børsene. Tyske DAX er like før kl. 13 tirsdag opp 1,67 prosent, mens franske CAC 40 klatrer 1,58 prosent. I Storbritannia klatrer FTSE 100 0,69 prosent.

Den danske børsen er nå opp 2,31 prosent, mens Stockholm-børsen stiger 1,92 prosent. Her hjemme preges stemningen mer av fallende oljepriser, og det er omtrent flatt på Oslo Børs.

Etter nyheten ble kjent gjorde amerikanske futures et hopp. Dow Jones er nå opp 1,07 prosent, S&P 500 stiger 1,45 prosent, og Nasdaq styrkes 2,05 prosent.