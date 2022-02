Oslo Børs åpner opp tirsdag morgen, men har så svinget mye.

Like etter kl. 11 står hovedindeksen i 1.197,41, ned 0,11 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 2,2 milliarder kroner.

En rekke fjerdekvartalstall er lagt frem i dag, og du kan finne alle her.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag formiddag ned 2,65 prosent på 93,92 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 2,96prosent til 92,63 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 94,26 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

– Det eneste markedet virkelig fokuserer på for øyeblikket er Russland-Ukraina. Så utviklingen på den fronten vil være avgjørende for prisretningen, og inntil det er litt mer klarhet om hvordan situasjonen utvikler seg, vil jeg forvente at en ganske stor risikopremie forblir priset inn, sier Warren Patterson, råvarestrateg hos ING Group NV i Singapore, ifølge TDN Direkt.

Han påpeker at antydninger om at president Putin er villig til å fortsette samtaler med USA og NATO gir en viss lettelse på kort sikt.

Equinor svekkes 3,85 prosent til 363,20 kroner, mens Aker BP er ned 1,61 prosent til 262,90 kroner.

I rødt

Dagens foreløpig største taper er seismikkselskapet PGS, som er ned etter et voldsomt fall på 23,67 prosent til 1,89 kroner.

Ice Group faller 6,38 prosent til 3,39 kroner. Selskapet presenterte i morges sine tall for fjerde kvartal, og meldte at de fortsetter refinansieringsprosessen. Grunnet deres kortsiktige likviditetsbehov er det avgjørende å inngå endelige avtaler innen kort tid.

Selvaag Bolig var ett av selskapene som i morges la frem fjerdekvartalstall. Boligkjempen leverte rekordinntekter, men bunnlinjen var svakere. Aksjen er nå ned 1,52 prosent til 51,80 kroner.

InterOil Exploration and Production, som mandag endte opp nesten 17 prosent, faller nå tilbake 6,95 prosent til 1,50 kroner.

Opptur

Aker Horizons stiger 2,85 prosent til 16,89 kroner. Et kraftig gjeldskutt gjorde at den verdijusterte egenkapitalen i Aker Horizons endte på 16,9 milliarder kroner ved slutten av fjerde kvartal i fjor.

Også Grieg Seafood styrkes, og er nå opp 2,69 prosent til 103,20 kroner. Sjømatkjempen løftet driftsresultatet betydelig i fjerde kvartal, men nådde likevel ikke helt opp til forventningene.

StrongPoint leverte sterkere på driften og melder om strategiendring, noe som løfter aksjen 11,32 prosent til 23,60 kroner.

Crayon leverte et knallsterkt fjerde kvartal og slo estimatene på både inntekter og driftsresultat. Det sender aksjen opp 8,89 prosent til 181,20 kroner.

Kvartalstall har det også kommet fra hydrogenselskapet Hynion , som styrket kontantbeholdningen. Aksjen stiger nå 10,40 prosent til 2,08 kroner.