Børsnoteringen av Bonheurs datterselskap Fred. Olsen Windcarrier (FOWIC), som i utgangspunktet skulle funnet sted 24. februar utsettes, meldte morselskapet Bonheur sent mandag kveld.

Årsaken til at noteringen utsettes er, ifølge selskapet, at de geopolitiske spenningene har vanskeliggjort bokbyggingsprosessen. Bedrer situasjonen seg vil selskapet vurdere å gjenoppta prosessen.

Analysesjef i Clarksons Platou, Turner Holm, påpeker at uavhengig av Ukraina-krisen kunne Bonheurs timing vært bedre, og viser til at sammenlignbare selskaper som Cadeler, Edda Wind og Eneti er hittil i år ned henholdsvis 18, 13 og 14 prosent.

Stopp i Europa

– Fred. Olsen Windcarrier opplevde sterk interesse fra både norske og internasjonale investorer uavhengig av kursutviklingen i selskapene det refereres til. Imidlertid stoppet markedet for nye børsnoteringer i hele Europa mer eller mindre opp, ikke minst på grunn av utviklingen i Ukraina. Dette medførte at det eneste riktige for Fred. Olsen Windcarrier var å sette børsnoteringen på hold, utdyper finansdirektør Richard Olav Aa i en SMS til Finansavisen.

Selskapet ønsket å hente inn 150 millioner euro, tilsvarende 1,5 milliarder kroner, i en noteringsemisjon som priset selskapet til 2,50-2,75 milliarder kroner. Pengene skulle blant annet skulle benyttes til å finansiere et nybygg. Fearnley Securities skriver i en oppdatering tirsdag morgen at også nybygget trolig settes på vent som følge av den avbrutte emisjonen.

I børsmeldingen understreker Bonheur at oppgraderingsprogrammet av FOWICs eksisterende flåte fremdeles er fullfinansiert og at selskapet har en ordrebok på 355 millioner euro.

– Fred. Olsen Windcarriers langsiktige strategi ligger fast. Selskapet er en global markedsleder innen installasjon av havvindturbiner med en markedsandel på 20 prosent. Selskapet fortsetter arbeidet med planleggingen av et nybygg for å ytterligere forsterke sin markedsposisjon, skriver Aa.