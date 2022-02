Søndag ble det kjent at de seks havvindlisensene i New York knuste tidligere amerikanske rekorder og endte på 4,4 milliarder dollar.

Joint venturet mellom tyske EnBW og TotalEnergies, Attentive Energy, gikk av med seieren for en lisens med en prislapp på 795 millioner dollar for utviklingen av tre gigawatt (GW) havvindkapasitet. Avtalen gjelder den 341 kvadratkilometer store New York Bight-konsesjonen, som ligger 87 kilometer utenfor kysten av New Jersey og New York.

Prosjektet har planlagt oppstart innen 2028.

TotalEnergies opplyser mandag om at det kjøper tyske EnBWs eierandel i prosjektet fordi tyskerne ønsker å fokusere på Europa, melder Reuters.

USA-prosjektet blir TotalEnergies største og løfter prosjektporteføljen til mer enn 10 GW totalt, ifølge TotalEnergies adm. direktør, Patrick Pouyanne.

Auksjonen er den første som holdes etter Joe Biden overtok som president. Presidenten har satt som mål å installere 30 gigawatt havvind innen 2030. New York og New Jersey-regionen har landets mest ambisiøse mål, og vil installere 16 gigawatt innen 2035.