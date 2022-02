Tyskland vil suspendere subsidiekutt

Tyskland vil suspendere kutt i subsidier for nye solcellepaneler på tak i år og øke solenergianbudene til 20 gigawatt innen 2028, og holde dem på det nivået frem til 2035 – i et forsøk på å fremme fornybar energi og bli mindre avhengige av Russlands fossile energikilder. Det viser et dokument fra økonomidepartementet sett av Reuters mandag.

Det fremkommer i dokumentet at Tyskland målsetter å få alt energibehov dekket av fornybare energikilder innen 2035, sammenlignet med tidligere mål om «godt før 2040».

Ifølge dokumentet er den tilsvarende endringen av landets lov om fornybare energikilder (EEG) klar, og andelen vind- eller solenergi skal nå 80 prosent innen 2030.

(TDN Direkt)