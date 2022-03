Russlands invasjon av Ukraina har løftet energisikkerhet til topps på den politiske agendaen i Europa, og Tyskland var raskt ute med å varsle en kraftig opptrapping av investeringene i både energi og forsvar.

Tyske myndigheter forespeilet i et skriv i forrige uke at all elektrisitet i landet skal komme fra fornybar energi innen 2035.

Pøser ut obligasjoner?

Tirsdag melder Bloomberg at EU vurderer massive obligasjonsutstedelser for å finansiere denne opptrappingen, som har som mål å redusere Europas avhengighet av russisk olje og gass. EU-kommisjonen vil i denne forbindelse legge frem en ny energiplan tirsdag.

– Jeg tror planen vil redusere vår avhengighet av russisk gass allerede i år og i løpet av noen år gjøre oss uavhengige av russisk gass. Jeg tror det er mulig. Det er ikke lett, men det er mulig, sa EUs klimasjef Frans Timmermans til EU-parlamentet mandag kveld.

Frontkontrakten for Brent-oljen spratt opp i nærmere 140 dollar pr. fat mandag etter helgens uttalelser fra USAs utenriksminister Antony Blinken om at USA og de allierte vurderer å forby russisk olje- og gassimport.

Samtidig truer russerne med å stenge gasseksporten til Europa gjennom Nord Stream 1, noe som vil ta den europeiske energikrisen – og gassprisene – til nye høyder.

Utløser grønt børsrally

Meldingen om EUs obligasjonspakke har satt fart i grønne aksjer over hele Europa. I Danmark stiger en fornybartungvekter som Vestas over 4 prosent, mens Siemens Gamesa er opp nesten 6 prosent i Frankfurt.

Her hjemme tapetseres vinnerlisten av fornybaraksjer.

CO2 Capsol viser vei med nesten 16 prosent oppgang tirsdag ettermiddag, mens Scatec og Nel er opp 12–13 prosent. Otovo og Hydrogenpro spretter opp over 10 prosent.

Hexagon Purus, Everfuel, Aker Offshore Wind og Quantafuel stiger 7–8 prosent, mens Akers grønne investeringsselskap Aker Horizons klatrer 9 prosent. BW Ideol er opp nærmere 10 prosent.

Vi gjør oppmerksom på at short-inndekning forsterker oppgangen i aksjer som Aker Offshore Wind og Nel, der short-andelen er høy.

Analysesjef spådde rekyl

I et intervju med Finansavisen i forrige uke uttalte analysesjef Turner Holm i Clarksons Platou Securities at bunnen kan være nådd for grønne aksjer.

– Jeg tror ingen hadde forventet en sånn rekyl i de aksjene. Det er et komplett skifte i sentimentet, sa han.

Holm mener oppgangen i stor grad drives av et nytt syn på energisikkerhet. Med store investeringer i fornybar energi på trappene, er det ifølge analysesjefen bare et spørsmål om tid før mindre fornybarselskaper følger etter de større selskapene.