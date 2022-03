Russlands invasjon av Ukraina har løftet energisikkerhet til topps på den politiske agendaen i Europa, og Tyskland var raskt ute med å varsle en kraftig opptrapping av investeringene i både energi og forsvar.

Tirsdag la EU-kommisjonen frem sin storslåtte energiplan REPowerEU, som blant annet går ut på at Europa skal installere vind- og solkraftanlegg med 900 GW kapasitet i årene frem til 2030.

Dette er nesten det dobbelte av kapasiteten som var ventet å bli tilført, skriver Morgan Stanley ifølge Bloomberg i et notat onsdag.

Boost for kinesiske giganter?

Analytikerne mener EU-planen kan slå ut i 15 prosent økning i samlet kinesisk solar-eksport over det resterende tiåret, og at ingen vil dra mer nytte av dette enn verdens største selskap i solindustrien – Longi Green Energy Technology.

Kina dominerer denne industrien, og utfører nesten all global produksjon i enkelte deler av verdikjeden. Ifølge nyhetsbyrået gikk nesten 40 prosent av kinesisk solar-eksport til Europa i 2021.

Noen av verdens største leverandører av vindkraftutstyr og turbiner er også kinesiske, men har så langt konsentrert seg om hjemmemarkedet. Mange av dem vil likevel ut i verden, og Morgan Stanley mener den europeiske installasjonsboomen kan komme aktører som Jinlei Technology og Titan Wind Energy Suzhou til gode.

EU-duo mot importforbud

Tirsdag meldte Bloomberg at EU vurderer massive obligasjonsutstedelser for å finansiere den varslede opptrappingen av energiinvesteringene, der målet er å redusere Europas avhengighet av russisk olje og gass.

– Jeg tror planen vil redusere vår avhengighet av russisk gass allerede i år og i løpet av noen år gjøre oss uavhengige av russisk gass. Jeg tror det er mulig. Det er ikke lett, men det er mulig, sa EUs klimasjef Frans Timmermans til EU-parlamentet før planen ble lagt frem.

Onsdag melder for øvrig nyhetsbyrået at Tyskland motsetter seg et importforbud mot russisk olje, og ifølge Politico gjør Nederland det samme.

– Vi er fortsatt veldig avhengige. (...) Det å legge press på selskaper som Shell er ikke klokt, sa sistnevntes statsminister Mark Rutte i Paris onsdag, og la til at det er lettere for land som USA å forfølge slike forslag.

På spørsmål om potensielle obligasjonsutstedelser i finansieringen av energiinvesteringene svarte Rutte ifølge avisen at «disse ideéne ikke er fullstendig formulert» ennå.