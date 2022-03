Pareto Securities oppjusterer ifølge en analyse kursmålet på Panoro Energy til 42 kroner pr. aksje, fra tidligere 33 kroner pr. aksje, skriver TDN Direkt.

Analytikerne opprettholder en kjøpsanbefaling på aksjen som har steget 36,8 prosent på Oslo Børs hittil i år. I dagens handel er aksjen opp 6,3 prosent.

«Panoro ligger an til å levere 65 prosent produksjonsvekst til mer enn 12.500 fat oljeekvivalenter pr. dag i løpet av 2023, drevet av Hibiscus & Ruche-utviklingen offshore Gabon som etter planen skal starte produksjon ved årsslutt 2022», skriver meglerhuset.

Analytikerne argumenterer ifølge nyhetsbyrået at Panoros kombinasjon av høy fri kontantstrøm og organisk vekst ikke reflekteres i dagens prising.

Sterke kvartalsresultater og sannsynlige utbyttebetalinger fra andre halvdel av 2022 kan være positive triggere for aksjekursen, legges det til, ifølge TDN Direkt.

Ny rekord

Panoro Energy fikk i fjerde kvartal et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 42,2 millioner dollar, kraftig opp fra 2,9 millioner i tilsvarende periode i 2020.

Inntektene i perioden ble økt fra 10,7 til 81,0 millioner dollar.

Selskapets working interest-produksjon ble mer enn tredoblet i løpet av fjoråret, til 7.582 fat olje pr. dag på proforma-basis, etter en takt på 7.818 fat pr. dag de siste tre månedene og en topp på drøyt 8.500 fat pr. dag i desember.

Dette, sammen med høyere oljepriser, gjorde 2021 til et rekordår for Panoro, med et rapportert resultat etter skatt på 50,2 millioner dollar.

En favoritt

Arctic-analytiker Daniel Stenslet liker seks selskaper som tjener på høye energipriser og Europas behov for energisikkerhet. En av dem er Panoro.

Analytikeren anbefaler kjøp av Aker BP.

– Vi liker også Panoro, som burde generere hele selskapsverdien i kontantstrøm innen 2025, gitt 85 dollar oljepris, men kommer til å produsere i minst ti år til etter det.



En tredje favoritt, Noreco, ventes å doble produksjonen gjennom åpningen av gassfeltet Tyra om et drøyt år.