Investerer 5,5 mrd. i Røkke-selskap

Den japanske giganten Mitsui & Co. investerer 575 millioner euro – 5,5 milliarder kroner – i Aker Horizon-datter Mainstream Renewable Power (MRS).

Prisingen verdsetter MRS til hele 20 milliarder kroner.

Etter kjøpet eier Mitsui 27,5 prosent av aksjene i MRS, mens Aker Horizons senker sitt eierksap til 54,4 prosent. Eddie O'Connor, sammen med irske detaljinvestorer eier resterende 18,1 prosent.

– Mitsui er den perfekte partneren for Mainstream for å akselerere selskapets vekst og bli stort innen fornybar energi. Jeg har kjent Mitsui for mange år og er sikker på at samarbeidet vil gi betydelig verdi til Mainstream, sier Kristian Røkke, konsernsjef i Aker Horizons.



Han omtaler Mitsui som en «høyst viktig del av planen for å utvikle grønne industrielle knutepunkt i stor skala».

– Vi er overbevist om at eierandelen i Mainstream vil styrke det strategiske partnerskapet mellom Aker-konsernet og Mitsui, sier Kazumasa Nakai, konsernsjef i Mitsui.



Mitsui skal ifølge børsmeldingen sørge for å styrke MRS gjennom sitt geografiske fotavtrykk og gi innpass i det asiatiske markedet. I tillegg vil samarbeidet bidra til økt globalt kundenettverk og økt industriell kapasitet.

«Mitsuis investering i Mainstream vil ytterligere styrke det strategiske partnerskapet mellom de to industrielle gruppene, bane vei for samarbeid innen nye forretningsområder som energi, handel, energistyring, batterilagring, samt grønt hydrogen og ammoniakk», heter det i meldingen.



Den japanske giganten skal ta en aktiv rolle i veksten av selskapet i nært samarbeid med Aker Horizons, sies det i meldingen.

Transaksjonen er ventet fullført i løpet av april 2022.

I går ble det klart at Aker Horizons solgte seg ut av REC Silicon for 1,4 milliarder kroner.