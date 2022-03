Klippet over er fra Økonominyhetene 22. mars. Du kan se hele intervjuet her:

Russlands invasjon sendte en allerede høy gasspris enda høyere, men siden har den falt noe tilbake. I dette intervjuet forteller Sindre Knutsson, leder for gassanalyse i Rystad Energy, om prisbildet nå, hvordan det fortsatt strømmer russisk gass gjennom Ukraina og hva krigen har å si for fremtiden for gass og fornybar energi. 22.03.2022