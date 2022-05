NHO etterlyser konkret havvindmål

– Men da må vi legge til rette for en langsiktig visjon.

Europeisk konkurranse

Hauglies frykt er at Norge skal bli slått på egen banehalvdel.

– Norge har en av verdens beste havvindressurser. Det blåser mye i dette landet. Det er en enorm mulighet for oss. Likevel har ikke regjeringen satt noen ambisjon for hvor mye vi skal produsere.

En storsatsing vil også ta tid å bygge opp, understreker NHO-toppen.

– Men foreløpig er det ikke lisenser å søke på for havvind. Man har ikke gjort miljøkartlegginger. Man vet ikke hvilket regulatorisk regime som skal til. Det vi frykter, er at Norge sakker akterut i dette industrielle eventyret, advarer Hauglie og legger til:

– Svenskene slår oss nå. De har satt seg konkrete mål.

SV vil bygge ut før 2030

SVs klimapolitiske talsperson Lars Haltbrekken er enig i at Stortinget bør konkretisere et havvindmål.

Men SV tar til orde for et mål for årene før 2030, heller enn et mål for perioden etter 2030, som er det NHO og Norsk olje og gass etterlyser.

– Vi mener det bør være et mål om å ha bygd ut minst 3 gigawatt flytende havvind innen 2030. Det tilsvarer cirka 10–15 terawattimer kraftproduksjon og vil være avgjørende for å kutte utslippene fra sokkelen, sier Haltbrekken til NTB.

Han mener tilleggsmeldingen er for lite konkret på målene.

– Det er for dårlig, sier han.

– Skal vi nå klimamålene, så er denne meldingen helt avgjørende. Da må vi ha noen klare, tallfestede mål for hva vi skal gjøre framover.

Frp frykter protester

Frps energipolitiske talsperson Terje Halleland vil derimot advare mot å gå for raskt fram.

– Jeg er redd for at et scenario med en enorm vekst på havvind allerede fra 2025 lett kan føre oss inn i en situasjon som vi hadde med vind på land, med store protester, sier Halleland til NTB.

Han oppfordrer derfor til «litt magemål» i oppstartsfasen, slik at et solid regulatorisk regime kommer på plass.

(NTB)