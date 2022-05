President Vladimir Putins invasjon av Ukraina ble startskuddet for en EU-prosess som sikter mot å gjøre Europa uavhengig av russisk gass. Et avtaleutkast for EUs nye energistrategi, som Bloomberg har fått tilgang til, viser et stort uutnyttet potensial for flytende naturgass (LNG) i Afrika.

Potensialet ligger først og fremst i vest-afrikanske land som Nigeria, Senegal og Angola. EU søker nå å trappe opp Afrika-samarbeidet, og håper at dette kan bidra til å kutte den russiske gassimporten med to tredjedeler innen utgangen av 2022.

USA-avtale blir nøkkel

EUs plan er å øke LNG-importen med 50 milliarder kubikkmeter og å øke gassleveranser i rør fra andre land enn Russland med 10 milliarder kubikkmeter, og dette krever ifølge utkastet å innlede relasjoner med tradisjonelle leverandører «på ny basis» og å utvide handelen til aktører i fremvoksende økonomier.

En nøkkel blir fullt ut å iverksette avtalen med USA for leveranse av 15 milliarder ytterligere kubikkmeter LNG i 2022, og rundt 50 milliarder kubikkmeter årlig frem til 2030. Samtidig er det ifølge Bloomberg et mål å signere en trilateral intensjonsavtale med Egypt og Israel for å få fart på LNG-frakten til Europa innen sommeren i år.

Norge har økt, Qatar klar

EU planlegger videre å støtte en dobling av kapasiteten i den såkalte sørlige gasskorridoren, som bringer gass fra Aserbajdsjan, til 20 milliarder kubikkmeter årlig. Det er også satt ned en arbeidsgruppe med Canada som skal se på økte gassleveranser herfra de kommende årene, og Japan og Sør-Korea har allerede omdirigert et antall LNG-laster til Europa.

«Qatar står klar til å ordne swap-avtaler med asiatiske land. Når det gjelder gass i rør, har Norge allerede økt sine leveranser til Europa, og både Algerie og Aserbajdsjan har indikert vilje til det samme», skriver EU-kommisjonen ifølge nyhetsbyrået i utkastet – som også inneholder en intensjon om import av 10 millioner tonn fornybar hydrogen innen 2030.

Dette er i tråd med EUs ambisiøse Green Deal, der det overordnede målet er å gå bort fra fossil energi og å nå karbonnøytralitet innen 2050.