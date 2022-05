Statsministeren understreker at satsingen skal legge til rette for en storstilt norsk havvindindustri, derfor skal tildelingene gjøres trinnvis for å gi forutsigbarhet og mulighet til å bygge kompetanse i havvind.

Stor tildeling i 2025

Regjeringen legger opp til en trinnvis tildeling av areal. Målet er å åpne et samlet areal på om lag fem–seks ganger Sørlige Nordsjø II, noe som utgjør vel 1 prosent av norske havområder.



Regjeringen tar sikte på å gjennomføre neste runde med tildeling av konsesjoner for havvind i nye områder i 2025. Tildelingen i 2025 skal, ifølge olje- og energiministeren være omfattende, og legge til rette for skalering av teknologi.

– Vi ser også på muligheter for å korte ned på konsesjonstildelingsprosessen ved å samkjøre prosesser, sier Aasland.

I revidert nasjonalbudsjett er det satt av 70 millioner kroner til forundersøkelser på de allerede åpnede områdene.

– Det korter ned prosessen med et år. Jeg har tro på at vi kan konkretisere Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord i løpet av kort tid, i løpet av neste år, sier Aasland.

Sist regjeringen la frem planer for den norske havvindsatsingen haglet kritikken fra opposisjonspolitikerne og interesseorganisasjoner.

– Kan bli sovepute

Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for MDG etterlyser mer detaljerte planer for de kommende årene.

– 2040-målet kan fort bli en sovepute. Vi trenger et tydelig, tallfestet 2030-mål for havvind, slik flere land rundt oss har. Hvis ikke skyver regjeringen satsingen for langt frem i tid, slik de også har gjort med klimamålene, sier Hansson.



SKEPTISK: Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for MDG. Foto: Eivind Yggeseth

Han legger til:

– Jeg vet ikke om Støre virkelig har skjønt havvindens muligheter, eller om han bare velger et tall som skal dempe kritikken av den veldig svake havvindpolitikken regjeringen har ført til nå. Hva som skjer de nærmeste årene er helt avgjørende, og her har regjeringen tilsynelatende ingen svar.

Hansson peker også på norske hybridkabler som en viktig brikke for å sikre uavhengighet av russisk olje og gass:

– Vår verdensdel kjemper for energisolidaritet og mot avhengighet av olje og gass. Jeg er bekymret for at regjeringen sender uklare signaler om hybridkabler. Havvind kan bli Norges viktigste bidrag til et levelig klima og europeisk uavhengighet fra russisk fossil energi, men da må Arbeiderpartiet slutte å la seg overkjøre av særinteressene til Senterpartiet.



Hildegunn T. Blindheim, adm. direktør i Norsk olje og gass, er mer fornøyd:

– Det er bra regjeringen nå tydeliggjør Norges havvindambisjoner. Dette har næringen etterlyst over lang tid. Det vil legge grunnlag for en industriell havvindsatsning, og gi forutsigbarhet for havvindutviklere og leverandører som vil satse på havvind på norsk sokkel, sier hun i en uttalelse.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik forventer at nasjonale interesser og norske arbeidsplasser er styrende i den kommende utbyggingen:

– Denne satsingen må eies av det norske folk, og den må gi noe tilbake til det norske folk. Det overordnede er å sikre Norge både nok og rimelig nok kraft, som skal gi oss nye grønne arbeidsplasser, sier Hessen Følsvik i en pressemelding.