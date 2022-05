Krigen i Ukraina har satt energi høyt på agendaen. Nylig la EU frem rammeverket REPowerEU som skal bidra til at Europa blir mindre avhengig av fossil energi fra Russland og samtidig sette fart på overgangen til nye energikilder.

Hovedpunktene i planene er at fornybar energi som del av energimiksen skal øke fra 40 til 45 frem innen 2030. Det vil kreve enorme investeringer. EU selv mener det vil koste 210 milliarder euro fra i dag til 2027 om målene i REPowerEU skal nås.

Rystad Energy mener dette er altfor lite og mener målet om 45 prosent fornybar energi alene vil koste 1 billion euro - altså tusen milliarder euro.

I tillegg vil det behøves ytterligere investeringer i strømnettet og i batterilagring for å sikre stabil tilførsel av energi ettersom det europeiske strømnettet trenger oppgraderinger.

Storstilt solsatsing

Mens planene inneholder flere angrepsvinkler til å takle den nåværende krisen, er det flest detaljer rundt solenergi. Oslo Børs-noterte selskaper som Otovo og Magnora har blitt trukket frem av analytikere som vinnere på pakken fra EU.

Det skal utvikles 320 gigawatt (GW) med solenergi innen 2025 og nesten 600 GW innen 2030, noe som skal erstatte nesten 9 milliarder kubikkmeter med gass.

– Ambisjonene til REPowerEU er store. Målene er oppnåelige, men vil kreve enorm planlegging, store investeringer, bygging og produksjon, sier Rystad Energy-analytiker Carlos Torres Diaz.

SPÅR BUDSJETTSPREKK: Analytiker Carlos Torres Diaz i Rystad Energy. Foto: Rystad Energy

Europa har i dag installert solcellekapasitet på totalt 189 GW. Dermed trenger det å bli installert 131 GW innen vi er halvveis i dette tiåret. Det betyr en dobling i installasjonsraten, som var 24 GW i 2021 og er forventet til havne på 29 GW i år, ifølge Rystad.

For å nå målet på 600 GW innen 2030 må rundt 56 GW med ny kapasitet bli installert hvert år de neste fem årene.

Budsjettsprekk

Rystad mener det vil koste 452 milliarder euro å investere 411 GW mellom nå og 2030, og samtidig trengs det store investeringer i vindkraft som vil kreve ytterligere 820 milliarder i investeringer.

Eu har kommunisert at 225 milliarder euro allerede er tilgjengelig gjennom lån og at det kan bli behov for ytterligere investeringer på 300 milliarder euro innen 2023.

«Uansett hvor mye mye som blir tildelt nye planer for fornybar energi, ser det ut til å havne langt under det som trengs i kraftoverføring, lagring, gassinfrastruktur og hydrogenproduksjon», skriver Rystad Energy.