Statkraft-avtale for Freyr Battery

Freyr Battery har inngått en bindende prinsippavtale med Statkraft. Prinsippavtalen ventes ferdigstilt som en langsiktig kraftkjøpsavtale (PPA) som sikrer Freyr fornybar energi til «globalt konkurransedyktige vilkår», går det frem av pressemeldinger fra de to partene onsdag.

Avtalen og tilknyttede energitjenester anslås å dekke hele det forventede strømbehovet i årene 2024-31, og sikre fysisk leveranse av kraft fra sentralnettet i Mo i Rana til Freyrs pilotfabrikk og den første planlagte gigafabrikken.

– Vår ambisjon er å lage rene battericeller, og et sentralt element i vår strategi er å produsere med fornybar energi. Denne avtalen med Statkraft sikrer at våre produksjonsanlegg i Mo i Rana får en jevn, langsiktig forsyning av vannkraft fra lokale kilder og holder vårt karbonavtrykk på et minimum når vi går over i full drift, sier Freyrs konserndirektør for drift, Tove Nilsen Ljungquist, i en kommentar.

Statkraft forplikter seg til å levere inntil 23 MW grunnlast med et samlet volum på 1,4 TWh i kontraktsperioden, sammen med opprinnelsesgarantier som dokumenterer at kraften kommer fra Statkrafts vannkraftproduksjon i regionen.

Ifølge prinsippavtalen er det Rana vannkraftverk som skal forsyne Freyr-fabrikkene. Kraftverket som er heleid av Statkraft med en kapasitet på 500 MW og rundt 2.150 GWh i årlig produksjon.