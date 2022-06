Dropper børsnotering

Bonheur-selskapet Fred. Olsen Windcarrier besluttet i slutten av februar å legge planene om børsnotering på is. Opprinnelig plan var å gå på børs 24. februar.

En årsak var betydelig påvirkede markedsvilkår for børsnoteringer, som følge av geopolitisk spenning.

Onsdag opplyser selskapet at noteringsprosessen nå er avsluttet.

Da Oslo Børs vedtok å ta Fred. Olsen Windcarrier opp til handel 15. februar, ble 24. mai satt som frist for fastsettelse av første handelsdag. Nå er dette vedtaket ikke lenger gyldig.

Fred. Olsen Windcarrier har en flåte bestående av tre oppjekkbare installasjonsfartøyer. Selskapets ordrereserve ble for snaut to måneder siden utvidet til over 5,2 milliarder kroner med en ny kontrakt for frakt og installasjon av vindturbiner.