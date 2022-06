Gazprom fortsetter å kreve at Ørsted betaler for gass i rubler, men den danske energikjempen nekter, går det frem av en pressemelding mandag.

«Vi har ingen juridiske forpliktelser i kontrakten, og har gjentatte ganger informert Gazprom Export om at vi ikke vil gjøre det. Betalingsfristen er 31. mai og Ørsted vil fortsette å betale i euro», skriver selskapet.

«Det er en risiko for at Gazprom stanser gassforsyningen til Ørsted,» heter det videre.

Ettersom ingen gassrørledning går direkte mellom Russland og Danmark, kan Russland heller ikke kutte forsyningen direkte, slik at det fortsatt vil være mulig for Danmark å skaffe seg gass – men da fra det europeiske markedet. Ørsted forventer at dette kan realiseres.

– Små mengder

Danmark vil i så fall bli det fjerde landet som får strupt sin russiske gassforsyning, i kjølvannet av Finland, Polen og Bulgaria. Europeiske land har vært splittet i hvordan å reagere på russiske krav om betaling i rubler, krav eksempelvis Ungarn har innfridd.

Ørsted har ifølge Bloomberg hatt en en langsiktig kontrakt for 20 TWh årlig ut dette tiåret – tilsvarende 1,3 prosent av gassen Russland leverte til EU i 2021 og over 80 prosent av de 24 TWh Danmark importerte fra Russland i samme periode.

Ørsted varslet tidligere i år sine planer om å kjøpe mye mindre gass enn maksimalrammen i kontrakten.

BloombergNEF-analytiker Stefan Ulrich tror ikke det blir for vanskelig for Danmark å finne gassen de trenger i markedet.

– Du snakker faktisk om små mengder gass som virkelig ikke vil endre balansen i Europa-markedet altfor mye, sier han.

Tyra-ombygging

Danmark produserer også gass på egen sokkel, men mindre enn normalt akkurat nå ettersom Tyra-feltet er stengt for ombygging frem til juni 2023. Norske Noreco eier for øvrig 36,8 prosent av Danish Underground Consortium – som står bak feltet. TotalEnergies er operatør med 43,2 prosent eierandel.

Ørsted understreker at en stans i forsyningene fra Gazprom ikke vil endre 2022-inntjeningen eller noen investeringsplaner.

Den europeiske referansekontrakten – nederlandsk gass for levering i neste måned, handles mandag rundt 87 euros pr. MWh. Dette er ned fra toppen på 345 euro tidlig i mars.