Gjenoppliver kullkraftverk for å sikre seg mot russisk maktspill

Både Tyskland og Østerrike gjenoppliver bruken av kull for å kompensere for at Russland kutter i gassleveransene til Europa, skriver Bloomberg.

Tyskland øker forbrenningen av kull for å sikre gass til vinteren ettersom nivået på gasslagrene kun er på 57 prosent.

«Vi må og vil gjøre alt vi kan for å lagre så mye gass som mulig om sommeren og høsten», sier Tysklands næringsminister Robert Habeck.



Statskontrollerte Verbund AG , Østerrikes største strømleverandør, ble søndag beordret til gjøre klar kullkraftverket Mellach. Anlegget ble stengt for to år siden da Østerrike ble det andre europeiske landet til å fullstendig eliminere kull fra kraftnettet.

Får ikke nok gass fra Russland

I forrige uke kutter det statseide russiske gasselskapet Gazprom i gassforsyningene til Tyskland, Italia, Frankrike og Østerrike, noe som førte til skyhøye priser og bekymringer rundt energisikkerheten til Europa.

Gassgiganten reduserte leveransen til Tyskland via Nord Stream-ledningen med 40 prosent, og skyldte på vedlikeholdsproblemer, men ifølge Tyskland er handlingen «politisk motivert».

Frankrike har, ifølge GRTgaz, ikke mottatt gass fra Gazprom siden onsdag og det italienske energiselskapet Eni opplyste fredag at forsyningen er halvert. Italias statsminister Mario Draghi kaller påstandene om at gasskuttene skyldes tekniske feil for «løgner».

– Bittert

Kull er det mest karbonintensive fossile brenselet målt i utslipp og utfasing av kull er derfor et viktig steg for at EU skal nå sine ambisiøse klimamål i Paris-avtalen. EUs forsøk på å redusere importen av russisk energi setter en stopper på veien.

Tall fra det tyske statistiske sentralbyrået viste at bruken av kullkraft økte med 12,5 prosent i første kvartal og at nesten en tredel av den tyske strømmen ble produsert med kull.

Å bringe tilbake kraftverk som brenner det skitne fossile brenselet er et tegn på hvordan Europas klimakamp er i ferd med å ta seg tilbake når landene forsøker å sikre seg mot energimangel.

«Å gjenopplive kull er bittert, men det er rett og slett nødvendig i denne situasjonen for å redusere gassforbruket», sier Habeck.



