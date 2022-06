Tidligere denne måneden ble det kjent at ExxonMobil og TotalEnergies lå an til å sikre seg eierandeler i Qatars store LNG-prosjekt North Field East – et av de største innen naturgass noensinne med en investeringsramme på nærmere 30 milliarder dollar.

Mandag ble TotalEnergies bekreftet som partner i prosjektet med 3,1 prosent eierandel, det samme som amerikanske ConocoPhillips. Italienske Eni går inn med 6,3 prosent, mens altså ExxonMobil også er blant budgiverne, i likhet med Shell.

Nye partnere tirsdag

Qatars energiminister Saad Al-Kaabi, som også leder statskontrollerte Qatar Energy, ventes ifølge Bloomberg å annonsere nye partnere tirsdag.

Prosjektet som vil øke Qatars produksjonskapasitet for flytende gass fra 77 til 110 millioner tonn årlig, kommer samtidig som at Europa prøver å frigjøre seg fra russisk energiavhengighet etter Ukraina-invasjonen. EUs utenrikssjef Josep Borrell og Tysklands økonomiminister Robert Habeck er blant dem som har besøkt Qatar de siste månedene for å sikre seg ekstra leveranser.

ANNONSERTE PARTNERE: Qatars energiminister og sjef for QatarEnergy, Saad Sherida al-Kaabi. Foto: NTB

Gassprisene har svingt voldsomt siden invasjonen, og svingningene har ikke akkurat avtatt etter at Gazprom har redusert gassflyten til Europa gjennom Nord Stream-rørledningen – i forrige uke steg europeiske gasspriser over 40 prosent. Gazproms tiltak har understreket hvor sårbart Europa er, og har aktualisert spørsmål om drivstoffrasjonering.

– Vil ikke ha blakk kunde

På mandagens presentasjon uttrykte ConocoPhillips-sjef Ryan Lance bekymring for varigheten av gasskrisen og de påfølgende prissvingningene.

– Ingen av oss vet hvor lenge dette vil vare. Vi må være forberedt på at det varer i måneder og til og med år, sa han ifølge nyhetsbyrået.

Samtidig karakteriserte al-Kaabi det som «virkelig forstyrrende» at de høye gassprisene at noen aktører har byttet ut gassen med enda skitnere kull.

– Som produsenter liker vi sunne priser. Men priser som er for høye ødelegger etterspørselen. Du vil ikke ha en blakk kunde. Det forårsaker svakere økonomisk vekst verden over. Energiregningene blir for store, sa Qatars energiminister.

Første gass i 2026

North Field East-prosjektet ventes operativt tidlig i 2026, noe som betyr at europeiske kjøpere på se etter alternative leveranser i mellomtiden.

Rundt 80 prosent av Qatars gasseksport går i dag til Asia, men straks den ekstra gassen flyter, vil andelen som eksporteres til Europa ifølge al-Kaabi øke til 40-50 prosent.

Qatar planlegger også en andre ekspansjonsfase, North Field South, som ifølge Bloomberg vil øke landets LNG-produksjon til 126 millioner tonn årlig. Energiministeren opplyser at mange av partnerne der vil være de samme som i North Field East.