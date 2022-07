Energiministrene i EU ble mandag enig om å styrke satsningen sin fornybar energi, og forsamlingen ble enige om å heve andelen fornybar energi i EUs energiproduksjon til 40 prosent innen 2030. Tidligere har målet vært 32 prosent, skriver Reuters.

I tillegg ble ministrene enige om å gjøre et eksisterende energisparemål bindende, noe som innebærer at EU-land som henger etter må forplikte seg til ytterligere tiltak, melder det tyske finansdepartementet.

I 2020 oppnådde landene i EU en fornybar energi-andel på 22,1 prosent – 2 prosent over målet deres for 2020 som var på 20 prosent. Men av EU land som hadde en fornybar energi andel på over 40 prosent i 2020 var det bare tre: Sverige, Finland og Latvia, viser tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat. Hadde Norge vært med i EU hadde vi vært best i klassen med en andel på 77,4 prosent, så sant som ikke Island med sin fornybare andel på 83,7 prosent også hadde blitt medlem.

Tidligere på mandagen ble landene enige om at lagrene for naturgass skal fylles opp med minst 80 prosent av kapasiteten før neste vinter, for å være forberedt på at Russland kan redusere gassleveransene ytterligere.

Før krigen fikk EU-landene 40 prosent av gassen sin fra Russland, men etter Ukraina-krigens start har russerne redusert gassforsyningen til flere EU-land, deriblant Tyskland og Italia, og kuttet leveransene helt til andre land, som med Polen og Finland.