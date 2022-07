Freyr skal bygge gigafabrikk med statlig støtte: –En milepæl

Det norske batteriselskapet Freyr har vedtatt bygging av Giga Arctic (Gigafabrikk 1 og 2 slått sammen), selskapets første batterifabrikk i Mo i Rana.

Selskapet øker anleggets totale produksjonskapasitet til 29 GWh som et svar på et bedret marked for batterier, vellykket kommersialisering, betydelig progresjon i utviklingen av leverandørkjeden for råvarer og utstyr, teknologi- og produktforbedringer, samt klarhet rundt gjeldsbasert prosjektfinansiering.

Statlig støtte

Gjennom det statlige investeringsselskapet Eksportfinansiering Norge (Eksfin), vil regjeringen gi 4 milliarder i garantier og lån til byggingen av gigantfabrikken.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) mener batterisatsing vil skape titusener av arbeidsplasser:

«Dersom Norge griper mulighetene, kan den norske verdikjeden for batterier sysselsette flere titalls tusen personer og omsette for minst 90 milliarder kroner innen 2030. Den globale etterspørselen vokser eksponentielt, og Norge har svært gode forutsetninger for å lykkes i dette kappløpet, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Har kommet lengst

«Freyr Battery er den aktøren som har kommet lengst i Norge. De er allerede klar for pilotering. Det viktigste nå er å få i gang storskala produksjon, og det kan vi bistå med gjennom garantier og lån», sier næringsminister Jan Christian Vestre til E24.

Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO, kaller dette en «merkedag» for den norske batterisatsingen.

– Batteriproduksjon i Norge kan bidra til å fremskynde overgangen fra bruk av fossile energikilder til grønn kraft. Batteriindustri er med andre ord en del av løsningen på våre klimautfordringer, sier LO-lederen.