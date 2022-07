Mens gasskjøpere verden over kjemper om hvert eneste molekyl, sitter verdens største importør – Kina – merkverdig stille, melder Bloomberg.

Handelstall viste nemlig onsdag at den kinesiske LNG-importen falt nærmere 20 prosent i første halvår 2022, sammenlignet med samme periode i fjor. Faktisk selger kinesiske selskaper nå overskudds-LNG til desperate europeiske importører.

Tradere mener Kina gambler på at deres nulltoleranse mot coronaviruset vil fortsette å legge en demper på etterspørselen. Den globale energikrisen har drevet LNG-prisene til svært høye nivåer, og traderne vil ikke betale hvis gassen ikke trengs.

Kina spiller høyt

Dette er et risikabelt veddemål som kan straffe seg hvis vinteren blir uvanlig kald eller kinesisk økonomi skulle skyte fart igjen. Tar etterspørselen seg opp blir kinesiske importører tvunget til å kaste seg inn i et globalt gassmarked som allerede er i kraftig ubalanse grunnet russiske kutt og leveringsstans ved viktige LNG-terminaler.

Konsekvensen kan bli en forverret gassmangel som ifølge nyhetsbyrået kan sende gasspriser på allerede sesongmessig høye nivåer til «stratosfæriske nivåer.»

– Det er unormalt for kinesiske selskaper ikke å kjøpe LNG i spotmarkedet når vinterinnkjøpet kommer i full gang. Dette betyr at tilbudssiden ikke stresser Kina – det landet har tilgjengelig via rørledninger og hjemlig kullproduksjon ser enn så lenge ut til å være tilstrekkelig, sier global tradingsjef Toby Copson i Trident LNG.

På råvarebørsen i New York handles frontkontrakten for amerikansk naturgass (Henry Hub) onsdag for 8,89 dollar pr. million britiske termiske enheter (1 MMBtu = 26,8 kubikkmeter gass).

– Et massivt jafs

Hvor lenge Kina vil holde igjen sine LNG-kjøp er uklart, men president Xi Jinping synes å være tro mot sin nulltoleranse-linje mot corona. Storbyen Shenzhen har denne uken blitt gjenstand for restriksjoner, og det samme gjelder Wuhan. Et område med én million innbyggere i utkanten av byen som så verdens første corona-lockdown er nå stengt ned igjen.

Goldman Sachs-analytikere skrev ifølge Bloomberg i en rapport mandag at et comeback fra kinesiske kjøpere vil øke konkurransen fra Asia om LNG-laster. Dette vil bety mindre gass for Europa, og tvinge regionen til ytterligere kutt i gassforbruket for å sikre «komfortable» lagernivåer inn mot vinteren.

– Akkurat nå har corona-nedstengninger påvirket industrien, og Kina jobber seg gjennom reserven av industriell aktivitet og etterspørsel. Hvis én av de største kjøperne i Asia kommer tilbake for volumer når resten av Nord-Asia konkurrerer med Europa, vil det være et massivt jafs i likviditeten, fortsetter Copson.