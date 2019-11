OPPKJØP NUMMER SEKS: Med en forvaltningskapital på 1 milliard kroner er det fremdeles tørt krutt hos Broodstock Capital etter nok et oppkjøp. Partnerne Håkon Aglen Fredriksen (t.v) og Simen Landmark har fremdeles trolig over 400 millioner tilgjengelig til nye investeringer for Broodstock. Foto: Olav Gram Degnes