Fredrik Skavlan traff blink i Kahoot! og unnet seg et utbytte på over 18 mill.

GEVINST: Fredrik Skavlan har tilsynelatende god teft for investeringer. I fjor spyttet han inn en halv million kroner i Kahoot!, som har gitt solid avkastning. Foto: NTB Scanpix

Fredrik Skavlan kan mer enn bare å skape god underholdning. I 2019 kjøpte han aksjer for snaut en halv million kroner i spillselskapet Kahoot!. Siden den tid har kursen skutt i været på Merkur Market.

Hittil i år er Kahoot!-aksjen opp 48 prosent, og Skavlans verdier har dermed økt til cirka 780.000 kroner. Dermed har han en papirgevinst på 284.000 kroner.

Det var Dagens Næringsliv som omtalte saken først.

Programlederen satt også på investeringer verdt 12 millioner kroner i fondene First Allokering og First Rente, som må betegnes som konservative pengeplasseringer.

Fredrik Skavlan (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 12,7 10,8 Driftsresultat 9,7 8,5 Resultat før skatt 15,3 20,8 Årsresultat 12,9 18,8

Utbyttefest

Lørdag ble regnskapet til Fredrik Skavlan for 2019 dagbokført i Brønnøysundregistrene. I fjor omsatte Fredrik Skavlan for 12,7 millioner kroner og satt igjen med et resultat før skatt på 15,3 millioner kroner. I 2018 var overskuddet på nesten 21 millioner kroner.

Skavlan unnet seg et ordinært utbytte på 750.000 kroner og et tilleggsutbytte på 17,5 millioner kroner. Han tok også ut lønn på 1,8 millioner.

Ved utgangen av fjoråret var egenkapitalen i Fredrik Skavlan bokført til 16,1 millioner kroner, ned fra 21,4 millioner kroner.

Tilbake i 2018 forlot Skavlan NRK til fordel for TV 2. Han skulle produsere fire sesonger av talkshowet sitt på TV 2 og SVT.

Alle seerne ble imidlertid ikke med over, og i den første sesongen på TV 2 var seertallene på mellom 200.000 og 300.000 pr. sending. Til sammenligning hadde Skavlan nesten én million seere hos NRK.