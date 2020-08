Thomas Giertsen solgte unna alle aksjene i Feelgood i fjor og tjente 35 millioner kroner

I 2003 grunnla Thomas Giertsen produksjonsselskapet Feelgood Scene Film & TV, som står bak blant annet «Torsdag kveld fra Nydalen», «Brille», «Hvite gutter» og «Helt perfekt» med Giertsen i hovedrollen.

Frem til 2010 eide komikeren 74 prosent av selskapet, før han solgte seg ned til 39 prosent. Av fjorårsregnskapet til Giertsens holdingselskap, Egeberg Holding, fremkommer det at humorkongen nå har solgt unna resten av aksjene til TV-kjempen Monday.

Regnskapet viser at humorkongen cashet inn 37 millioner kroner på salget, hvorav 22,7 millioner kroner er blitt bokført i Egeberg Holding.

Resten av gevinsten vil bli synliggjort i Lonistar Holding, i en transaksjon som priser Feelgood til rundt 96 millioner kroner.

Nesten 50 mill.

Men det var ikke bare Feelgood som kastet av seg i fjor. Giertsen tjente også gode penger på kursoppgang i aksjemarkedet og utbytter, og Egeberg Holding satt igjen med et overskudd på 34,6 millioner kroner før skatt – noe som er rekordhøyt.

Legger man til gevinsten som vil bli bokført i Lonistar Holding, får Giertsen et samlet overskudd på anslagsvis 49 millioner kroner.

– Hva skal gevinsten brukes til?

– Jeg har reinvestert litt i morselskapet Monday i Danmark, og jeg jobber fortsatt i Feelgood – det er jeg glad for. Det er det beste faglige miljøet med tanke på det jeg driver med. Også liker jeg menneskene veldig godt. Resten av midlene forvalter jeg i samarbeid med flinke folk jeg stoler på, sier Giertsen.

Er på børs

Selv om det er humor Giertsen kan aller best, kan det tilsynelatende virke som om han også liker å spekulere på børs. Ved utgangen av fjoråret eide han markedsbaserte verdipapirer bokført til i overkant av 26 millioner kroner.

– Følger du aksjemarkedet tett?



– Jeg følger med litt, men har veldig respekt for at det er mange folk som er mye flinkere enn meg på det. Det viktigste uansett hva man holder på med er å finne de riktige menneskene å samarbeide med, sier Giertsen.

Ifølge aksjonærregisteret til Skatteetaten eide han aksjer i blant andre Kahoot!, Bank Norwegian, B2Holding og Protector Forsikring ved årsskiftet. Basert på dagens kurser er aksjeporteføljen verdsatt til 4,1 millioner kroner, gitt at eierandelene er uendret.

Det betyr at Giertsen har store deler av sin aksjeformue plassert i aksje- og obligasjonsfond. Han eier også en liten post i Altitude Capital, som forvaltes av den tidligere stjernemegleren Grunde Eriksen.

Ved utgangen av fjoråret var balansen i Egeberg Holding på 67 millioner kroner, hvorav egenkapitalen utgjorde nesten 65 millioner.

Over 100 millioner

I 2018 hadde Thomas Giertsen en ligningsformue på nesten 54 millioner kroner og inntekt på 4 millioner kroner. Men de reelle verdiene er langt høyere, og samme år regnet tidsskriftet Kapital seg frem til en formue på rundt 110 millioner kroner. I dag er nok formuen enda høyere.

Da Kapital spurte Giertsen om han er like gjerrig i virkeligheten som i «Helt perfekt», var svaret følgende:

«Gjerrighet er en egenskap jeg bare liker bedre og bedre. Jeg føler meg nærmest skitten om jeg sløser. Gjerrig er et ord som gir meg en god følelse i kroppen, en egenskap som jeg etterstreber mer og mer».

Investerer med Tinholt

Komikeren bor i en herskapelig trevilla på Valleløkka i Oslo. Den betalte han 25 millioner kroner for tilbake i 2015. Området er av kjendismegler Odd Kalsnes blitt omtalt som «stedet for de rike åndssnobbene».

Gjennom nesten 20 år har Terje Tinholt vært Giertsen-familiens våpendrager i eiendomsmarkedet. Da Tinholt sluttet som eiendomsmegler og etablerte Tinholt Eiendom, ble Thomas Giertsen tatt inn i varmen.

«Jeg har jo en tendens til å være litt for forsiktig, så jeg var jo litt nervøs. Samtidig tenkte jeg at "dette toget går nå", det var en i dipp i eiendomsprisene på det tidspunktet», sa han til Kapital i 2018.

Det har vist seg å være et sjakktrekk, og siden den gang har boligprisene skutt i været. Nylig kjøpte Terje Tinholt Fornebu Hovedgård av Jens Ulltveit-Moe for 65 millioner kroner. Nå forsøker han å selge eiendommen til småsparere for 91 millioner kroner. Det kan isåfall bety en solid gevinst, som også Giertsen får ta del av.