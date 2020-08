Sportsstjerner på aksjemarkedet: – Jeg tapte 100.000 på 10 minutter

KONKURRANSEINSTINKT: Jack Clifford spiller for Harlequins fra sørvest-London. Han er vant til å konkurrere, men har ikke teften for aksjer helt ennå.

KONKURRANSEINSTINKT: Jack Clifford spiller for Harlequins fra sørvest-London. Han er vant til å konkurrere, men har ikke teften for aksjer helt ennå. Foto: NTB Scanpix

Tusenvis av toppatleter sitter nå og tvinner tommeltotter på grunn av coronaviruset. Jack Clifford, profesjonell rugbyspiller for Harlequins i London, er én av dem.

Rugbyproffen har brukt tiden til å gå over til en annen arena enn den han er vant til, men som kan være like fryktinngytende som tusenvis av motstanderfans som brøler mot deg: Han har beveget seg inn på børs.

– Jeg kunne ingenting. I løpet av 10 minutter hadde jeg tapt 100.000 kroner. Trading har en stor læringskurve, som krever mye trening og opplæring, sier Clifford til Financial News.

Tenker som investorer

Clifford er en av rundt 400 toppatleter som har blitt med på et gratis opplæringsprogram hos investeringsfirmaet OSTC. Kurset koster opp mot 42.500 kroner for mannen i gata.

OSTC har jobbet med hele syv Premier League-klubber, deriblant Manchester United, Liverpool og Chelsea. Flere spillere fra Championship og topplag i rugby har også tatt del i opplæringen.

– Toppatleter har mange av de samme egenskapene som toppinvestorer. De er fleksible, disiplinerte og har konkurranseinstinkt. Men hovedpunktet er at de er veldig lette å trene opp, sier Robert Russel, sjef for opplæring i OSTC.

Clifford mener det er mange likheter mellom sport og investering. Du bruker mye tid av banen til å analysere, og du får feedback så du kan bli bedre.

– Atleter har en enestående vilje til å vinne, og de jobber knallhardt for å få suksess. De presterer ikke bare godt under press – de trives og bringer ut det beste i dem, sier Simon Taylor i Professional Players Federation.

Handler om analyse

Clifford sier at det å tjene penger har andreprioritet.

– Mange i min generasjon tenker at det kun handler om å tjene masse penger, som i The Wolf of Wall Street. For meg handler det om analysen bak aksjehandlene, å se om du har gjort det godt eller dårlig, og så gjøre noe med det, sier han til Financial News.

– Jeg har funnet noe som gir meg den samme motivasjonen som rugby.