Mohamed El-Erian er sjeføkonom i den tyske storbanken Allianz og var allerede tidlig i april ute med dystre markeds-spådommer. «Aksjemarkedet kan fortsatt gå ned til nye bunner fordi usikkerheten rundt coronavirus-pandemien fortsetter. Jeg tror ikke vi har formet bunnet ennå», uttalte han til CNBC den gang. Nå mener økonomen at de proffe investorene gjør seg klare for et kraftig fall.

– Dette tilsynelatende endeløse rallyet gir inntrykk av at prisingen er riktig og støttet av hele det profesjonelle investeringssamfunnet. Sannheten er at de profesjonelle ikke har vært villig til å utfordre markedet og handle med derivater, som kan tyde på at de forbereder seg for en nedtur, sier El-Erian til Financial Times, melder MarketWatch.

Han peker på at en rekke aksjer går ekstremt høyt om dagen og trekker blant annet frem tungvekterne Apple, Tesla og Amazon som eksempler. I tillegg påpeker El-Erian at de fundamentale økonomiske forholdene fortsatt er svake, konsumet har ikke kommet tilbake til normale nivåer, arbeidsledigheten er fortsatt høy og det er fortsatt en god del konkurser.

Allianz-økonomen mener også at investorene er lite villige til å gå imot markedet, til tross for den underliggende usikkerheten, og at frykten for å miste deler av rallyet er for stor.

– «Fear of missing out» i dette rallyet har bare økt. Det virker som at investorer som normalt ville shortet ikke gjør det fordi de ikke vil bli overkjørt av god avkastning og vekst i markedene.

El-Erian legger til at investorer i handelssektoren er spesielt utsatt i dagens marked.