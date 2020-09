Klarna sies å hente penger til en dobbelt så høy verdsetting som for ett år siden

Betalingsaktøren Klarna er i forhandlinger med investorer om en ny finansieringsrunde som kan gi selskapet en verdsetting på mer enn 10 milliarder dollar, melder Reuters og viser til ikke-navngitte kilder.

10 milliarder dollar tilsvarer drøyt 90 milliarder norske kroner.

I august i fjor ble Klarna verdsatt til 5,5 milliarder dollar, ifølge nyhetsbyrået.

Kilder det har vært i kontakt med, sier at Klarna vil hente litt mer enn 500 millioner dollar fra både eksisterende og nye investorer.

Angivelig vil en avtale trolig bli kunngjort i løpet av de kommende dagene.

Ifølge Reuters ble det utført transaksjoner verdt 22 milliarder dollar via Klarnas betalingsplattform i første halvår. Selskapet har nylig varslet at USA snart vil være dets største marked, og at det vil søke om børsnotering i USA innen et par år.