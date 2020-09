Klarna har hentet 5,9 milliarder – verdsettes nå til 96 milliarder kroner

FORBI 10 MILLIARDER DOLLAR: Klarna, her ved medgründer og adm. direktør Sebastian Siemiatkowski.

FORBI 10 MILLIARDER DOLLAR: Klarna, her ved medgründer og adm. direktør Sebastian Siemiatkowski. Foto: Bloomberg

Klarna har hentet 650 millioner dollar i ny kapital gjennom en ny finansieringsrunde, opplyser selskapet tirsdag. Det tilsvarer 5,86 milliarder kroner.

Det er også vesentlig mer enn hva det gikk rykter om i forrige uke.

Med den nye finansieringsrunden verdsettes den svenske betalingsgiganten til 10,65 milliarder dollar, eller 96 milliarder kroner. Det gjør selskapet til Europas mest verdifulle ikke-børsnoterte fintech-selskap, og det fjerde mest verdifulle på verdensbasis.

For bare et drøyt år siden, i august i fjor, ble Klarna verdsatt til 5,5 milliarder dollar.

Det kan imidlertid gå mot børsnotering også for Klarna, som tidligere har antydet at selskapet vil søke om notering i USA innen et par år. I forbindelse med finansieringsrunden som nå er gjennomført, sies det derimot ingenting om selskapets børsplaner.

Største for Northzone-fond

Den amerikanske private equity-kjempen Silver Lake ledet an i investeringsrunden. Det statlige singaporske investeringsfondet GIC og fond forvaltet av BlackRock og HMI Capital deltok også.

Dessuten har London-baserte Merian Chrysalis, amerikanske TCV, delvis norske Northzone og svenske Bonnier kjøpt aksjer fra eksisterende Klarna-aksjonærer.

For Northzone skal deres investering i Klarna være den største i deres syvende fond, ifølge det svenske teknologinettstedet Breakit.

Northzone-partner Hans Otterling sier ifølge Breakit at han synes verdsettingen av Klarna fortsatt er lav, om man sammenligner med aktører som Afterpay og Paypal.

USA-satsing

Provenyet fra investeringsrunden skal Klarna bruke på videre vekst globalt, og særlig i USA, der selskapet nå brukes av mer enn ni millioner forbrukere.

I Norge benytter mer enn 7.000 nettbutikker seg av Klarnas løsninger.

I første halvår økte Klarna inntektene med 36 prosent fra samme periode i fjor, til 466 millioner dollar. Totalt prosesserte selskapet transaksjoner for 22 milliarder dollar, 44 prosent mer enn året før.