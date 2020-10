Playboy Enterprises kan være på vei tilbake mot børs

PRIVAT I NI ÅR: Nå kan Playboy være på vei tilbake på børs. Her fra åpningen av et Playboy-kasino for ti år siden.

PRIVAT I NI ÅR: Nå kan Playboy være på vei tilbake på børs. Her fra åpningen av et Playboy-kasino for ti år siden. Foto: NTB

Trikset med å ta seg på børs gjennom bakveien har fått sin dose oppmerksomhet her hjemme, med børsdirektør Øivind Amundsen som har tatt til orde for å stramme inn på reglene for notering på Oslo Børs.

I USA er børsnotering ved bruk av tomme børsskall blitt stadig mer utbredt, og årets hittil største tilfelle er nok da hydrogenselskapet Nels partner Nikola gikk på børs gjennom en fusjon med et såkalt special purpose acquisition company (SPAC).

Nå kan Playboy ta samme vei til børs – bakveien.

4 milliarder

Ifølge Reuters er Playboy Enterprises på vei mot en børsnotering ved å fusjonere med Mountain Crest Acquisition Corp.

SLUTT: Tidligere i år var det over og ut for printutgaven av Playboy. Foto: Dreamstime

Nyhetsbyråets kilder sier voksenunderholdningsaktøren verdsettes til 425 millioner dollar med disse planene, inkludert gjeld.

Det tilsvarer cirka 4 milliarder kroner.

Angivelig kan Mountain Crest og Playboy kunngjøre planer om børsretur innen utgangen av måneden. Reuters-kildene presiserer imidlertid at det ikke er sikkert at samtalene mellom selskapene fører til noe.

Mountain Crest Acquisition Corp. ble selv børsnotert på Nasdaq som et såkalt blankosjekkselskap tidligere i år. Selskapet ledes av kinesiske Suying Liu.

Tatt privat

Playboy ble tatt av børs for ni år siden, da den nå avdøde Playboy-grunnleggeren Hugh Hefner kjøpte selskapet tilbake sammen med et private equity-selskap for 207 millioner dollar.

Tidligere i år var det slutt for printutgaven av selskapets Playboy-magasin, etter nesten 70 år i sirkulasjon.

Første Playboy-blad kom i 1953, med Marilyn Monroe som covergirl.

Hefner døde i 2017, 91 år gammel.