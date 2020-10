Det meste av Hveems formue utgjøres av eiendom, men han er også aktiv i aksjemarkedet via selskapet Greenwich Land Securities (GLS).

Nå mener investoren at det blinker en rød lampe for grønne ESG-aksjer (Environmental, Social, Governance), som virkelig har fått fart på seg i år.



– På børs er jeg litt usikker. Det er veldig forunderlig at de aksjene som går mest er de som er vanskeligst å regne hjem. Vi står vel foran et skifte i økonomien som kan forsvare noe av det, men likevel... folk tror at alt mulig er ESG. Det blir som med dot.com-boblen.

– Du mener aksjene er overkjøpt?

– Ja, jeg tror det. ESG prises på forventninger, og selv om noe kommer til å bli kjempebra, er det ikke slik at alt dette kommer til å slå til. Merkur Market har vært fantastisk i år, men vi som har vært med en stund vet at likviditet er tingen. Når det først tørker inn, da tørker det ordentlig inn, sier Hveem.

– Folk kommer til å bli edru etterhvert, når så mange aksjer blir illikvide.

Reiste seg på Marbella

Gjennom sitt heleide GLS råder Paal Hveem over et lite imperium av eiendoms-, aksje- og obligasjonsinvesteringer. Han slo seg opp allerede på 1980-tallet med gullkantede shipping- og offshoreinvesteringer, men fikk krakket i fleisen og var på konkursens rand i 1993.

Etter noen år på felgen, hentet han seg imidlertid inn igjen ved hjelp av en lukrativ investering på Marbella. Sammen med kjente fjes som blant annet Øystein Tvenge og Arne Blystad fikk han kjøpt et enormt landområde i åsene over den spanske byen for 40 millioner kroner som de senere fikk regulert til boligbygging. Investorene kunne håve inn på tomtesalget.

Greenwich Land Securities (Mill. kr) 2019 2018 Resultat før skatt 49,1 159,8 Årsresultat 47,8 157,1 Egenkapital 433,1 402,5 Gjeld 33,9 142,3

Milliardformue

Pengene fra Spania ble deretter pløyd inn i aksjer og andre eiendomsinvesteringer. Det har som oftest gått bra.

Paal Hveem står som nummer 303 på Kapitals liste over Norges 400 rikeste, med en beregnet formue på 1,2 milliarder kroner.

– Er du fornøyd med fjoråret?

– Tja, hva er det egentlig som står der?

– Et resultat før skatt på 49,1 millioner, ned fra 159,8 millioner året før.



– Ja, det er jeg fornøyd med. Året før var litt ekstraordinært, sier Hveem.

Ikke bekymret for Trump

Til tross for skepsisen til ESG, har ikke investoren greid å holde seg helt unna. GLS har investert i OTC-selskapet Kalera, som har utviklet en høyteknologisk metode for salatproduksjon og sikter mot børsnotering.

I tråd med tidens ånd har verdsettelsen skutt til værs. Selskapet prises nå til 4,4 milliarder kroner i gråmarkedet.

– Er du fortsatt aktiv i Marbella?



– Den investeringen er litt sovende nå, så det kommer ikke så mye penger derfra. Vi har en del lager-, industri- og boligeiendom, og kjøper og selger noe hele tiden, sier Hveem.



Han mener coronafaren er blitt hausset opp i mediene, og at vi er forbi den verste fasen.

– Folk er blitt mer redd for corona enn det man har grunn til å være. Man må passe på de utsatte gruppene, og så må folk passe på seg selv.

– Så 2021 tror du blir bra?



– Det kommer vaksiner, og dette kommer til å skli greit over. Og når det gjelder Donald – jeg tror ikke det kommer til å få noen påvirkning at han er smittet. Jeg er overbevist om at han ikke kommer til å bli så veldig syk, og han kommer ikke til å bli gjenvalgt uansett.