Citi klare for det grønne skiftet i Kina

Etter at den kinesiske presidenten Xi Jingping sa at landet skulle bli klimanøytralt innen 2060, har Citi lagd en rapport om hva de tror det innebærer.

I rapporten kommer det frem at de forventer at den kinesiske innsatsen for å kutte utslipp vil føre til økte bruk av renere energikilder, samtidig som landets avhengighet av kull vil bli redusert.

Taperne blir kull og olje

– Sol- og vindrelaterte selskaper bør være de største og mest åpenbare profitørene av overgangen til renere energi, skriver Citi i rapporten, og legger til at de også liker gassdistributører, elektriske bilprodusenter og visse relaterte industrienheter.

Taperne av Kinas grønne mål blir gass- og kullindustrien. Citi estimerer at kullandelen vil falle fra 57,6 prosent i 2019 til 15 prosent i 2060, mens oljens andel vil falle fra 19,7 prosent til 12,1 prosent.

I forbindelse med den kinesiske energiovergangen har Citi satt opp fem kjøpsanbefalinger:

Xinyi Solar, som leverer glass til solenergiselskaper

Goldwind, som produserer vindturbiner

ENN Energy, som holder på med gassdistribusjon

BYD, som produserer elektriske biler

Ganfeng Lithium, en leverandør av litiumhydroksid som brukes til å lage batterier i elektriske kjøretøyer.

Og fem salgsanbefalinger: