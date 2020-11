Strateger om Trump, Biden og børsrally: – Ikke rart markedet ser gjennom det

Aksjemarkedet steg kaftig i etterkant av valget på tross av en langdryg opptelling, mye snakk om juks fra Trump og et «divided government», som gir mulighet for en kraftfull politisk pakke. Men kanskje var det viktigste å få valget overstått, skriver Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen i sin ukesrapport.

De mener at det ikke er noen grunn til å tro at Trumps klager endrer på noe som helst.

«Ikke uventet klaget Trump over valget, og truer å bruke rettssystemet for å få en omkamp. Rettssystemets lojalitet er imidlertid til lover, regler og demokratiet og ikke Trump», skriver strategene.

Rally

Bruce og Bernhardsen trekker frem at man i etterkant av valget har sett et betydelig rally i aksjemarkedet, som er opp nesten 6 prosent denne uken.

«I de første morgentimene, da det ble kjent at Trump tok seieren i Florida, så vi kraftig oppgang i amerikanske futures. Oppgangen var spesielt sterk i Nasdaq futures, hvor handelen ble stoppet etter at det på et tidspunkt var oppgang på 3,5 prosent. Utover morgenkvisten modererte oppgangen seg, men sentimentet har forblitt sterkt», skriver Nordea-strategene, som påpeker at markedsbevegelsene morgenen etter markedet først fremsto som litt merkelige.

«Hadde du spurt oss i forkant ville vi nok sagt at et usikkert valgresultat, med potensielle runder i rettsapparatet, var noe på den negative siden. Etter hvert som en Biden-seier har blitt mer og mer tydelig har imidlertid muligheten for at Trump skal vinne frem i rettsrunder avtatt», skriver Bruce og Bernhardsen.

De påpeker også at Trumps krav om å stoppe opptellingen av forhånds- og poststemmer virker helt urimelig, mener at det ikke er rart at markedet ser gjennom det.

«Samtidig innebærer en delt Kongress at det blir vanskelig å få gjennom nye reguleringer som begrenser markedsmakten til de store tech-selskapene. Det forklarer nok den sterke oppgangen på Nasdaq-indeksen», skriver strategene.