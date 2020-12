Ny toppnotering for bitcoin.

Bitcoin har vært svært volatil den siste uken. Fredag var kryptovalutaen handlet så lavt som nede på 16.290 dollar.

I løpet av helgen steg imidlertid kursen kraftig igjen, og nå er kursen nærmere 20.000 dollar enn noen gang. Siste notering ifølge Infront er 19.799 dollar.

For et par uker siden kommenterte også hedgefondveteran Ray Dalio at han ikke har troen på bitcoin i det hele tatt. Han trekker frem hele fem punkter som han mener gjør at det digitale gullet ikke vil fungere som et aktuelt alternativ til gull og sølv.

Henrik Sommerfelt i CMC Markets peker på sin side at bitcoin-kursen nå drives av institusjonelle investorer i mye større grad enn før.

«Retail-markedet falt av toget da kursen kollapset i 2018 og profesjonelle aktører tok deres plass. Derfor skrives det ikke like mye om kursutviklingen nå som tidligere», skrev han i en ukentlig gjestekommentar for Finansavisen.

«Siden kryptomarkedet nå er mer profesjonelt, er det ikke like sårbart for negative nyheter. I tillegg er pengetrykking og fare for inflasjon en driver som gjør etterspørselen større».