Bitcoin-handelen tar ikke juleferie. Første juledag steg bitcoin til nok en ny rekordnotering på 24.500 dollar. Det er opp hele 240 prosent hittil i år og nesten 130 prosent siste tre måneder.

Nikolaos Panigirtzoglou, analytiker i JPMorgan, sier til Financial News (FN) at det nå er «hastverk blant institusjonelle investorer til å investere, fordi det denne gangen ser annerledes ut».

– Den store forskjellen fra 2018 er at det nå er en større overbevisning om at bitcoin er et genuint alternativ; det vil aldri gå i null, sier han.

Panigirtzoglou sammenligner bitcoin med gull, og mener kryptovalutaen har fått bedre renommé etter PayPal, MicroStrategy og Square har akseptert bitcoin som betalingsmåte.

Da pandemien startet i mars ble bitcoin handlet til under 4.000 dollar. Nå har den altså gått 6-gangeren til over 24.500 dollar.

Her er James Ledbetter, fintech-analytiker og tidligere redaktør i Reuters, anslag for bitcoin neste år:

1. Bred aksept

En stor utfordring med bitcoin er at ytterst få aksepterer den som betalingsmiddel.

Til neste år er det ventet at kryptovalutaen imidlertid får større aksept på det brede markedet.

I år aksepterte PayPal bitcoin som betalingsmåte, og det vil fortsette utover i 2021, mener Ledbetter.

2. Konkurranse fra Big Tech

Ledbetter mener det fremdeles er plass til flere aktører i kryptomarkedet, og venter større konkurranse fra for eksempel Facebooks Diem.

Han mener det er størst potensial i valutamarkedet, som i dag preges av lang behandlingstid og ofte dyre avgifter. En global digital valuta kan strømlinje denne prosessen.

Både Google og Facebook har i år meldt om store planer for digitale valuta.

3. Konkurranse fra sentralbanker

Ifølge en rapport fra Bank for International Settlements jobber 80 prosent av verdens sentralbanker med en form for digital valuta.

Kina er lengst på området og har lansert digitale lommebøker for sine innbyggere.

4. Strengere regelverk

Anonymitet og potensiell svindel er to store ankepunkter mot bitcoin. For regulatoriske myndigheter er dette meget seriøse områder som i dag ikke er like tydelig i kryptoverdenen.

Det sies at Biden-administrasjonen er godt for krypto – det gjenstår å se. Administrasjonen kan regulere kryptovaluta generelt, men Ledbetter tror ikke det vil være spesielt positivt for bitcoin.

5. Fortsatt volatilitet

Verdien av bitcoin er ikke direkte knyttet til noen materielle verdier. Den kan falle og stige på nyheter eller makrobevegelser som er vanskelige å forutsi.

Enkelte venter bitcoin opp til 50.000 neste år. Andre opererer med tall så høye som 250.000 og 400.000. Det er imidlertid ikke utenkelig at store selskaper kan flytte verdier inn i bitcoin. Elon Musk har uttalt seg om å flytte hele Tesla-balansen til bitcoin.

«Det er naturligvis en mulighet at prisen går i stikk motsatt retning. Det eneste som er sikkert er at den ville utviklingen i 2020 vilrepeteres – så spenn sikkerhetsbeltet», skriver Ledbetter.