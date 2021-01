Ledet av de amerikanske indeksene og teknologigigantene er verdensindeksen, målt med MSCI World Index, opp 13 prosent i 2020. Dette i seg selv er en meget sterk utvikling, men det måler seg ikke med utviklingen i fornybare selskaper.

Verdens ledende indeks for fornybare energiselskaper, S&P Global Clean Energy Index, er opp over 130 prosent over det siste året. Aldri før har det vært en så sterk utvikling i bærekraftige selskaper.

Porteføljeforvalter Philip Ripman, i Storebrand Asset Management, står bak fondet Storebrand Fornybar Energi. Fondet, som ble startet opp for knappe seks måneder siden, har levert en avkastning på spinnville 105 prosent.

– Vi er jo svært fornøyd med året som har vært. Det må man være med den type avkastning som vi har hatt, sier forvalteren.

– Veien videre er tydelig

I fjorårets tredje kvartal har europeiske bærekraftige fond nesten 880 milliarder euro under forvaltning – ifølge data fra Morningstar. Det er en økning på 10 prosent fra andre kvartal, og viser at interessen for bærekraftige investeringer er enorm.

– Vi så interessen rundt grønne selskaper virkelig ta av i 2020, men så også tydelige tegn til det allerede i 2019. Fornybart blir nok veien på lang sikt, selv om jeg tror at det ikke kommer til å bli noen rett linje opp. Veien er i hvert fall tydelig, sier Ripman.

– Men tror du vi får en korreksjon i grønne selskap?

– Det spørs hvilket marked innenfor fornybarsektoren. Man ser jo noen selskap som skyter i luften med en gang de nevner at de skal bli grønne. Det er noen av de som sannsynligvis ikke kommer til å levere, sier Ripman og fortsetter:

– Det er mange nye mindre selskaper som ikke har en etablert forretningsmodell og som ikke tjener penger. Så man skal ikke se bort ifra at de kan falle betraktelig hvis de ikke leverer. Men ser man fra et globalt perspektiv er dette et marked som kommer til å bli større og veksten blir å fortsette.

Følger over 400 selskaper

Fondet følger EU taksonomiens prinsipper for bærekraftige selskaper, og det såkalte «Do No Harm»-prinsippet. Som handler om at investeringskandidatene ikke også opererer i ikke-miljøvennlige aktiviteter, som for eksempel fossilt.

– Vi ser etter selskaper som kun er fornybare, men også selskaper som er mer diversifisert. De må også ha en forretningsmodell som kan tjene penger og er skalerbar. Basert på disse kriteriene måler vi selskapene og følger i dag rundt 400 selskaper.