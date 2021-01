Sjefstrateg: – En seier til Biden kan gi «grønne aksjer» ytterligere medvind

Selv om det gjenstår å telle de siste stemmene, som i hovedsak vil komme fra demokratiske regioner, er sannsynligheten nå høy for demokratisk overtagelse av flertallet i Senatet. I finansmarkedene reflekteres dette i stigende markedsrenter og svakere dollar.

Christian Lie, sjefstrateg i Danske Bank, skriver i en oppdatering at en seier til Demokratene i større grad vil muliggjøre gjennomføring av en økning i den direkte finanspolitiske støtten til husholdninger og småbedrifter, samt støtte til delstater og kommuner.

Han mener en demokratisk seier kan gi større rom for å gjennomføre endringer i den økonomiske politikken, eksempelvis skatteøkninger og betydelige investeringer i amerikansk infrastruktur, grønn energi/teknologi og forskning/utvikling relatert til bekjempelse av klimaendringer.

Blå bølge

«Vi tror en blå bølge vil være positivt for stemningen i finansmarkedene, ettersom dette øker muligheten for enda mer ekspansiv finanspolitikk, men likevel med begrenset sannsynlighet for at demokratene vil øke skattene på kort sikt pga. pandemien og de økonomiske utfordringene», skriver Lie.

Sjefstrategen minner om at stigende markedsrenter og en brattere rentekurve vil være positivt for verdiaksjer, og da spesielt finanssektoren.

Grønne aksjer

«Vi tror også at «grønne aksjer» vil kunne få ytterligere medvind. Vi tror ikke stigende markedsrenter vil utgjøre en trussel mot risikoviljen så lenge den amerikanske tiåringen holder seg under 1,3 prosent», skriver Lie.

Stigende renter kan dog utfordre vekstaksjer, spesielt teknologisektoren som igjen dominerer det amerikanske aksjemarkedet.