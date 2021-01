Hopper på ESG-toget med nytt fond

– Interessen for fondet har vært veldig bra fra vi søkte såkornsinvestorer før jul. Vi møtte bare én virkelig klimaskeptiker under vår første salgsrunde – det er ikke lenger et tema at klimaet er i endring, sier forvalter Ole André Hagen.

Med First Impact åpner boutique-forvalteren opp sitt 11. fond, og med det sitt syvende aksjefond.

– Vi ønsker med dette å lansere et fond som investerer i de selskapene som løser noen de mange utfordringene som verden står foran. Våre undersøkelser viste at kun syv av 22 norske fondsforvaltere i dag har rendyrkede bærekraftsfond, og de konsentrerer seg mer om selskapenes ESG-score fremfor selskapenes bidrag til samfunnet, sier Hagen.

Ifølge ham viser oversikten hos Verdipapirfondenes forening at ESG-fondene kun har 20 av 680 milliarder forvaltningskroner og hele to av tre ESG-fond er indeksforvaltede.

– For å sette det litt i perspektiv: Summa Equity hadde null problemer med å fylle opp et bærekraftsfond på 11 milliarder svenske kroner. Men det er et PE-fond og blir ikke direkte tilbudt allmennheten, legger Hagen til.

Tor Dagfinn Veens investeringsselskap er allerede inne som investor i Hagens Impact-fond, det samme er First Fondene-eier Geir Olsen.

Stor portefølje

Som andre First-fond skal også Hagens være aktivt forvaltet, men Impact-fondet skal investere globalt og får dermed et bredt investeringsutvalg.

Det årlige forvaltningshonoraret blir som i de øvrige First-fondene: 1,25 prosent.

– Foreløpig er fondet på over 130 millioner kroner og har investert i rundt 80 selskaper fordelt på 15 temaer. Fondet vil i de fleste tilfeller ha en liten andel av eierskapene i de ulike selskapene, sier Hagen, som blant annet har plukket ut Tesla-aksjen som en aktuell investering.

«Impact» skal i denne sammenhengen ikke forstås dit at Hagen skal reise rundt på generalforsamlinger for å påvirke ledelsen i porteføljeselskapene, men at selskapene gjennom sin drift påvirker samfunnet til det bedre for klimaet eller andre bærekraftsmål.

Morgendagens vinnere

– Vi har definert fem hovedområder og innen hvert område jakter vi på de selskapene som gjennom sine løsninger kan endre vår hverdag og motvirke den klimamessige endringen vi står oppe i. Det betyr at vi ikke er tvunget til å plukke de aksjene med høyest ESG-score i dag, men er ute etter de selskapene som vil tjene penger på å være morgendagens vinnere, sier Hagen, som startet hos First Fondene i fjor høst.

Hagen har tidligere vært en del av forvalterteamet i Oslo Asset Management, men er også kjent som aksjeanalytiker i ABG Sundal Collier og Fondsfinans med erfaring både fra teknologi- og energisektoren.